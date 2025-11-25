قرعة كأس العالم 2026.. "فيفا" يكشف المستويات وموعد الحدث المنتظر

- ستُقام مراسم القرعة النهائية لكأس العالم 2026 في واشنطن يوم 5 ديسمبر، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل الملاعب وتوقيت المباريات في اليوم التالي، بحضور مدربي المنتخبات المتأهلة ومسؤولي الاتحادات الوطنية. - تتضمن إجراءات القرعة توزيع المنتخبات على أربعة أوعية بناءً على التصنيف العالمي، مع وضع الدول المستضيفة في الوعاء 1، لضمان توازن المنافسة وتجنب مواجهة المنتخبات الأعلى تصنيفاً قبل النهائي. - تُطبق قواعد خاصة لضمان عدم وجود أكثر من منتخب من الاتحاد القاري نفسه في المجموعة ذاتها، باستثناء الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة قيود الاتحادات القارية للمنتخبات المتأهلة عبر الملحق العالمي.

ستشهد العاصمة الأميركية واشنطن، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مراسم القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، على أن يجري الكشف عن ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها، بعدها بيوم واحد.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تُعتبر هذه القرعة محطة بارزة في إطار الاستعدادات النهائية لتنظيم العرس الكروي العالمي، وسيحضر مراسمها مدربو المنتخبات المتأهلة ومسؤولو الاتحادات الوطنية المشارِكة، وتلك التي لا تزال في السباق على بطاقات العبور المتبقية. وتُقام القرعة في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث سيتعرّف كل منتخب على منافسيه، في مرحلة المجموعات، خلال مسار التنافس للتربّع على العرش العالمي.

وتنص إجراءات القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية، بحسب التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، الصادر بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. أما الكُرتان المخصصتان للمنتخبين، اللذين سيتأهلان عبر منافسات الملحق العالمي، والكُرات الأربع المخصصة للمنتخبات، التي ستتأهل عبر منافسات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026، فستكون ضمن الوعاء 4.

الوعاء 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأميركية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنكلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء 4: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.

وستبدأ مراسم القرعة بسحب المنتخبات من الوعاء 1 إلى المجموعات من الأولى إلى الثانية عشرة، ومن ثم يُستكمل سحب المنتخبات بالترتيب من الأوعية: 2 و3 و4. وسيجري تحديد البلدان المستضيفة، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية، بكرات ملونة مختلفة، وعند سحبها، ستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى (الكرة الخضراء)، وكندا على رأس المجموعة الثانية (الكرة الحمراء)، والولايات المتحدة الأميركية على رأس المجموعة الرابعة (الكرة الزرقاء)، كما هو مذكور أصلاً في جدول مباريات البطولة الصادر في 4 فبراير/ شباط 2024. أما المنتخبات التسعة المتبقية في الوعاء 1، فستُخصَّصُ لها كُرات باللون نفسه، وسيُوضع كل منها على رأس المجموعة التي تُوقعه فيها القرعة.

وحرصاً على مبدأ توازن المنافسة، شهدت عملية إعداد جدول المباريات تحديد مسارين لنصف النهائي. فتوخياً للتوازن في توزيع المنتخبات، ستنطوي القرعة على قيود خاصة تنطبق على المنتخبات الأعلى مرتبة في جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، إذ سيجري سحب المنتخبين الأفضل تصنيفاً (إسبانيا/ المركز الأول) و(الأرجنتين/ المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من (فرنسا/ المركز الثالث) و(إنكلترا/ المركز الرابع). ومن شأن هذا القيد تجنّب تواجه المنتخبين الأفضل تصنيفاً قبل النهائي، إذا احتلا المركز الأول في مجموعتيهما.

أما بالنسبة للأوعية 2 و3 و4، فسيجري تحديد مركز كل منتخب في المجموعة بناءً على نمط معتمَد جرى شرح تفاصيله في جدول موجود ضمن وثيقة إجراءات القرعة، بحيث يضمن أن يُحدّد مركز كل منتخب داخل مجموعته استناداً إلى الوعاء الذي سُحِب منه، وإلى المجموعة التي أوقعته فيها القرعة.

ومن حيث المبدأ، تقوم القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخب من الاتحاد القاري نفسه في المجموعة ذاتها، وهو ما ينطبق على جميع الاتحادات القارية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الممثَّل في البطولة بما مجموعه 16 منتخباً. ويجب أن تضم كل مجموعة منتخباً أوروبياً واحداً على الأقل، واثنين على الأكثر.

وفيما يتعلق بالمنتخبين المتأهلين عبر منافسات الملحق العالمي، وحرصاً على الامتثال للمبدأ العام الذي يعتمده "فيفا"، والقاضي بألّا تضم أي مجموعة أكثر من منتخب واحد من الاتحاد القاري نفسه، سيُطبّق قيد الاتحادات القارية على جميع المنتخبات الثلاثة ضمن كل مسار من المسارين المرتبطين بالمقعدين المخصّصين للملحق العالمي في الوعاء الرابع.

وبينما ستُحدد القرعة النهائية تفاصيل المواجهات في مرحلة المجموعات، فإن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب ستُنشر يوم 6 ديسمبر المقبل. ويُذكر أن القاعدة المتبعة في تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها تهدف إلى تحقيق أفضل الشروط الممكنة لجميع المنتخبات، وتمكين الجماهير في أرجاء العالَم من متابعة فرقها المفضلة عبر مناطق زمنية مختلفة.