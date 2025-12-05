قرعة كأس العالم 2026: حضور رئاسي ونجوم عالميون على منصة واحدة

- أقيمت قرعة كأس العالم 2026 في مركز جون كينيدي للفنون بواشنطن، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وسط حضور شخصيات رياضية بارزة وأجواء احتفالية كبيرة. - أكد رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو أهمية البطولة، مشيراً إلى أنها ستشهد 104 مباريات، وستحظى بمتابعة مليار شخص، مشبهاً إياها بـ 104 سوبر بول. - شارك في الحدث رؤساء الدول المستضيفة، ونجوم رياضيون مثل شاكيل أونيل وتوم برادي، حيث تم توزيع المنتخبات على المجموعات، مع حضور المدير الفني للأرجنتين ليونيل سكالوني.

أقيمت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأميركية واشنطن، مساء الجمعة، قرعة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران وإلى 19 يوليو/ تموز المقبلين، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، وشهد الحدث العديد من اللحظات المثيرة، إذ اجتمع ممثلون رسميون وشخصيات رياضية بارزة، وسط أجواء احتفالية كبيرة، لتحديد مجموعات البطولة.

وألقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، كلمة حاول خلالها توضيح أهمية كأس العالم 2026 للجمهور الأميركي، وأوضح أن البطولة ستشهد إقامة 104 مباريات، مضيفاً: "إنها مثل 104 سوبر بول خلال خمسة أسابيع، وسيتابعها مليار شخص من منازلهم". ويُذكر أن "السوبر بول" هو نهائي دوري كرة القدم الأميركية، ويمثل الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة، حيث يجمع ملايين الأميركيين أمام شاشات التلفاز في فبراير/ شباط من كل عام لمتابعة المباراة.

وصعد رؤساء الدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم 2026 إلى المنصة وهم: رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي تسلم جائزة "فيفا" للسلام، وتم إعلان توزيع المنتخبات، إذ ذهبت المكسيك إلى المجموعة الأولى، وكندا إلى المجموعة الثانية، والولايات المتحدة إلى المجموعة الرابعة، كما كان معروفاً مسبقاً، ومع ذلك، سحب كل رئيس ورقة بلده من وعاء القرعة الأول، بصفتهم منظمين للحدث.

كما حضر الحدث المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، حامل لقب كأس العالم السابقة في قطر، قبل أربع سنوات، وكان من اختصاصه وضع الكأس على العلم الرسمي وسط المنصة، مرتدياً قفازات بيضاء حفاظاً على الكأس الثمينة، وأكد سكالوني أن "التانغو"، الذي سينافس الجزائر والأردن والنمسا في المجموعة العاشرة، سيواصل المنافسة بروح لا تعرف الاستسلام، مضيفاً: "سنواصل من دون أن نستسلم أبداً، هذا ما يتوقعه شعبنا منا".

وشارك في سحب القرعة أربعة نجوم من الرياضات الأميركية الشهيرة، ليكون الحدث أكثر تشويقاً، وحضر النجم الأميركي في كرة السلة شاكيل أونيل، وأسطورة هوكي الجليد الكندية، واين غريتزكي، وأسطورة كرة القدم الأميركية، توم برادي، والنجم الشهير لفريق نيويورك يانكيز في البيسبول، آرون جادج، وقد تولى هؤلاء الرياضيون شرف سحب الكرات من الأوعية الأربعة.