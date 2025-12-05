قرعة كأس العالم 2026: احتمالات تُمهّد لمواجهات عربية مثيرة

- مواجهات عربية محتملة في كأس العالم 2026: توزيع غير متوازن للمنتخبات قد يؤدي إلى مواجهات عربية مثيرة في دور المجموعات، مع تأهل منتخبات المغرب، الجزائر، تونس، مصر، قطر، السعودية، والأردن، واحتمال تأهل العراق عبر الملحق. - المغرب كنقطة ارتكاز: وجود المغرب في الوعاء الثاني يفتح الباب لمواجهات عربية، حيث يمكن أن يلتقي بمنتخبات مثل مصر، الجزائر، تونس، قطر، أو السعودية، مع احتمال تكوين مجموعة عربية خالصة. - فرص الأردن والعراق: الأردن في الوعاء الرابع، مما يجعله مرشحًا لمواجهات عربية، وينطبق الأمر على العراق إذا تأهل، مع توسع عدد المقاعد إلى 48 منتخبًا، مما يزيد من احتمالات المواجهات العربية.

تُشير تركيبة أوعية قرعة كأس العالم 2026 إلى بروز احتمالات تُمهّد لظهور مواجهات عربية مثيرة في دور المجموعات، بعدما جاء توزيع المنتخبات بشكل غير متوازن قد يدفع منتخبات المنطقة إلى صدامات مباشرة منذ البداية. وتأهلت منتخبات المغرب والجزائر وتونس ومصر ممثلة لعرب أفريقيا، وقطر والسعودية والأردن ممثلة لعرب آسيا، مع أمل في تأهل العراق عبر مباراة الملحق.

ويبرز وجود المغرب في الوعاء الثاني بوصفه نقطة ارتكاز رئيسية في احتمالات المواجهات العربية، لأن موقعه في هذا الوعاء يضعه أمام فرصة لقاء أحد منتخبات العرب الموجودة في الوعاء الثالث، وهي مصر والجزائر وتونس وقطر والسعودية. ويعني ذلك أنّ مجموعات البطولة قد تحمل أكثر من صدام عربي عربي، مع قدرة المغرب على تكوين مجموعة عربية خالصة إذا وضعت القرعة معه منتخباً إضافياً من الوعاء الرابع، وهو المنتخب الأردني أو العراقي في حال تأهله.

ويظهر المشهد أنّ منتخبات مصر والجزائر وتونس وقطر والسعودية، رغم وجودها في وعاء واحد، لا تملك فرصة مواجهة بعضها في الدور الأول، بسبب قاعدة منع التقاء منتخبات الوعاء نفسه. لكن هذه المنتخبات تملك في المقابل فرصة كاملة لملاقاة الأردن، إضافة إلى العراق إذا خطف بطاقة التأهل عبر الملحق الدولي إلى كأس العالم 2026، بما يجعل احتمالات الاصطدام العربي مفتوحة على امتداد الوعاءين الثالث والرابع.

وتؤكد الحسابات أنّ الأردن يُعدّ أكثر منتخب معرّض للدخول في مواجهة عربية، لأن موقعه في الوعاء الرابع يجعله قابلاً للقاء المنتخبات العربية في الوعاءين الثاني والثالث، ما يرفع احتمال ظهوره في مجموعة عربية بنسبة تفوق معظم منتخبات المنطقة. وينطبق التحليل نفسه على العراق إذا ضمن العبور، ليُصبح أحد مفاتيح التوازنات العربية في مشهد المجموعات.

ويبرز عاملٌ إضافي يزيد من جاذبية هذه السيناريوهات، وهو توسّع عدد المقاعد إلى 48 منتخباً، ما يزيد تلقائياً من احتمالات تكرار الوجود العربي داخل المجموعة الواحدة، في ظل التنوع القاري الواسع الذي لا يفرض قيوداً على توزيع العرب بين المجموعات، باستثناء شرط الأوعية. وتُبرز هذه المعطيات احتمال ظهور مواجهات عربية لافتة في مجموعات كأس العالم 2026، مع تعدّد السيناريوهات وتنوّع الأوعية. وتبدو المنتخبات العربية مقبلة على اختبارات حقيقية قد تمنح البطولة نكهة خاصة، فيما تنتظر الجماهير قرعة واعدة قد تُطلق منافسة عربية مثيرة منذ البداية.