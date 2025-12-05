تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن لمتابعة حفل قرعة كأس العالم 2026، الجمعة، الذي سيحدد موقع كل المنتخبات المتأهلة في النسخة التي ستشهد رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخباً لأول مرة، ويأتي هذا الحدث في سياق استثنائي، تماماً كما هو الحال مع نسخ سابقة حملت مفاجآت وأحداثاً تاريخية، من بينها قرعة كأس العالم 1966 التي شكلت محطة بارزة في مسار النقل التلفزيوني للقرعة، قبل أن تتحول مع مرور الزمن إلى حدث عالمي مستقل بذاته.

وشهدت قرعة كأس العالم العديد من المحطات التاريخية منذ النسخة الأولى في أوروغواي عام 1930، مروراً بمونديال 1950 الذي تميز بسحب القرعة لأول مرة داخل مقر حكومي وبرعاية رسمية، إذ جرت في وزارة الخارجية البرازيلية قبل أشهر من انطلاق النهائيات، أما قرعة مونديال 1958 في السويد، فدخلت التاريخ من أوسع أبوابه، كونها أول قرعة تُصور تلفزيونياً، إلى جانب كونها أول نسخة يجرى فيها تصوير بعض المباريات وبثها لاحقاً مسجلة، ما مثل ثورة إعلامية في عالم كرة القدم.

ومن جانبها، احتلت قرعة كأس العالم 1966 مكانة مرموقة في ذاكرة اللعبة، بعدما أُقيمت في السادس من يناير/كانون الثاني في لندن، لتصبح أول قرعة تبث تلفزيونياً مباشرة على الهواء في تاريخ المونديال، ولم يقتصر الطابع التاريخي على ذلك، بل امتد ليشمل البطولة نفسها التي احتضنتها إنكلترا للمرة الأولى والأخيرة، وجذبت مباراتها النهائية بين إنكلترا وألمانيا الغربية نحو 400 مليون مشاهد حول العالم، وهو رقم غير مسبوق حينها وقيل إنه الأكبر منذ جنازة ونستون تشرشل وفق ما ذكره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وضمت نسخة 1966 منتخبات مصنفة بارزة مثل إنكلترا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد السوفييتي وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين، إضافة إلى البرازيل حاملة اللقب، إلى جانب منتخبات جديدة، مثل كوريا الشمالية والبرتغال التي حققت مفاجأة مدوية باحتلالها المركز الثالث عقب فوزها على الاتحاد السوفييتي في المباراة الترتيبية، وشهدت النسخة أيضاً ابتكاراً لافتاً عبر تقديم أول تميمة رسمية في تاريخ المونديال، وهي "ويلي كأس العالم"، وتتمثل في أسد يرتدي قميصاً يحمل علم المملكة المتحدة، ليصبح لاحقاً جزءاً من الثقافة البصرية للبطولة.

وستشارك في نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو/ حزيران وحتى 19 من يوليو/ تموز المقبلين، 48 منتخباً، وسط ترقب كبير لقرعة المونديال التي تمثل الانطلاقة الحقيقية للحدث العالمي المقبل، إذ تنتظر المنتخبات تحديد مصيرها ومعرفة المجموعات التي ستقع فيها، حتى تتمكن من رسم الطريق الذي ستسلكه في النهائيات، ومعرفة خصومها في الدور الأول من جهة، إضافة إلى تصور المسار الذي قد ينتظرها في الأدوار الإقصائية إن تمكنت من عبور مرحلة المجموعات.