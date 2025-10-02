قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً: مواجهات صعبة للعرب

- أُجريت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً في كوالالمبور، حيث تستضيف السعودية البطولة في يناير المقبل، وأسفرت عن مواجهات صعبة للمنتخبات العربية التي تطمح لتحقيق اللقب رغم قوة المنافسين. - المجموعة الأولى تضم السعودية، الأردن، قرغيزستان، وفيتنام، بينما المجموعة الثانية تشمل قطر، سوريا، الإمارات، واليابان، المرشح البارز للقب، في حين تضم المجموعة الثالثة لبنان مع كوريا الجنوبية، إيران، وأوزبكستان. - العراق يواجه تحديات في المجموعة الرابعة مع أستراليا، تايلاند، والصين، ومع مشاركة سبعة منتخبات عربية، تأمل الجماهير في تتويج أحدها.

أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها السعودية في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وأسفرت عن مواجهات صعبة للمنتخبات العربية المشاركة في المسابقة القارية، والتي تطمح إلى المنافسة على تحقيق اللقب، رغم صعوبة المهمة بسبب قوة المنافسين.

وفي المجموعة الأولى، حل منتخب السعودية على رأسها كونه مستضيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، لكنه ينتظر تحديات كبرى بسبب وجود منتخب الأردن الذي يطمح إلى تحقيق نتائج جيدة للغاية في المسابقة القارية، فيما ضمت المجموعة أيضاً كلاً من: قرقیزستان وفيتنام، ما يعني أن الجماهير الرياضية ستكون على موعد مع الإثارة في مباريات هذه المجموعة.

وأما المجموعة الثانية، فشهدت وجود ثلاث منتخبات عربية، هي قطر وسورية والإمارات، بالإضافة إلى منتخب اليابان الذي يُعد أحد أبرز المرشحين لحصد لقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، فيما حل منتخب لبنان في المجموعة الثالثة، رفقة كوريا الجنوبية وإيران وأوزبكستان، الأمر الذي يجعل هذه المجموعة حديدية نظراً لصعوبة المنافسين.

وبدوره، وجد منتخب العراق نفسه في المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تنظمها السعودية، حيث سيخوض "أشبال الرافدين" تحديات صعبة، لأنهم سيلعبون ضد كل من: أستراليا وتايلاند والصين. ومع وجود سبعة منتخبات عربية من أصل 16 منتخباً مشاركاً في المسابقة القارية، فإن الجماهير الرياضية العربية تُمني نفسها بصعود أحدها على منصة التتويج.