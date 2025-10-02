قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً: مواجهات صعبة للعرب

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
02 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 11:03 (توقيت القدس)
تستعد المنتخبات العربية لخوض مواجهات صعبة في كأس آسيا للشباب (العربي الجديد/إكس/Getty)
تستعد المنتخبات العربية لخوض مواجهات صعبة في كأس آسيا للشباب (العربي الجديد/إكس/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أُجريت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً في كوالالمبور، حيث تستضيف السعودية البطولة في يناير المقبل، وأسفرت عن مواجهات صعبة للمنتخبات العربية التي تطمح لتحقيق اللقب رغم قوة المنافسين.

- المجموعة الأولى تضم السعودية، الأردن، قرغيزستان، وفيتنام، بينما المجموعة الثانية تشمل قطر، سوريا، الإمارات، واليابان، المرشح البارز للقب، في حين تضم المجموعة الثالثة لبنان مع كوريا الجنوبية، إيران، وأوزبكستان.

- العراق يواجه تحديات في المجموعة الرابعة مع أستراليا، تايلاند، والصين، ومع مشاركة سبعة منتخبات عربية، تأمل الجماهير في تتويج أحدها.

أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها السعودية في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وأسفرت عن مواجهات صعبة للمنتخبات العربية المشاركة في المسابقة القارية، والتي تطمح إلى المنافسة على تحقيق اللقب، رغم صعوبة المهمة بسبب قوة المنافسين.

وفي المجموعة الأولى، حل منتخب السعودية على رأسها كونه مستضيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، لكنه ينتظر تحديات كبرى بسبب وجود منتخب الأردن الذي يطمح إلى تحقيق نتائج جيدة للغاية في المسابقة القارية، فيما ضمت المجموعة أيضاً كلاً من: قرقیزستان وفيتنام، ما يعني أن الجماهير الرياضية ستكون على موعد مع الإثارة في مباريات هذه المجموعة.

وأما المجموعة الثانية، فشهدت وجود ثلاث منتخبات عربية، هي قطر وسورية والإمارات، بالإضافة إلى منتخب اليابان الذي يُعد أحد أبرز المرشحين لحصد لقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، فيما حل منتخب لبنان في المجموعة الثالثة، رفقة كوريا الجنوبية وإيران وأوزبكستان، الأمر الذي يجعل هذه المجموعة حديدية نظراً لصعوبة المنافسين.

مشجعون لمنتخب ماليزيا خلال لقاء ضد تايلاند، 5 ديسمبر 2018، (باكاويش دامرونجياتيساك/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

تزوير في تصفيات آسيا.. فيفا يفرض عقوبات قاسية على الاتحاد الماليزي

وبدوره، وجد منتخب العراق نفسه في المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تنظمها السعودية، حيث سيخوض "أشبال الرافدين" تحديات صعبة، لأنهم سيلعبون ضد كل من: أستراليا وتايلاند والصين. ومع وجود سبعة منتخبات عربية من أصل 16 منتخباً مشاركاً في المسابقة القارية، فإن الجماهير الرياضية العربية تُمني نفسها بصعود أحدها على منصة التتويج.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
ترامب يتحدث إلى لاعبي فريق نيويورك يانكيز في مقر النادي، 11 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

رسوم ترامب تكبد شركة رياضية كبرى خسائر فادحة

نوريس في حلبة باكو في 21 سبتمبر 2025 (ليزي نيسنر/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

فريق مكلارين يقترب من حسم بطولة الصانعين في فورمولا 1

لعب مايولو ضد برشلونة في الأبطال، 1 أكتوبر 2025 (كاثرين ستينكيستي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

من نهائي إنتر إلى معركة برشلونة.. مايولو يرسّخ نفسه بطلاً لباريس