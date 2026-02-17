قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا: الترجي يواجه الأهلي وقمم عربية

- أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهات عربية قوية، حيث يلتقي الترجي التونسي مع الأهلي المصري، بينما يواجه بيراميدز المصري الجيش الملكي المغربي، ونهضة بركان المغربي يلاقي الهلال السوداني. - في نصف النهائي، سيلعب الفائز من الترجي والأهلي ضد المنتصر من ماميلودي صن داونز والملعب المالي، بينما يلتقي الفائز من الجيش الملكي وبيراميدز مع الفائز من نهضة بركان والهلال. - في كأس الكونفيدرالية، يواجه المصري البورسعيدي شباب بلوزداد، والزمالك يلاقي أوتوهو الكونغولي، مع مواجهات محتملة في نصف النهائي بين الفائزين.

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات عربية من العيار الثقيل، بين الأندية المتُصارعة على مواصلة رحلتها في المسابقة القارية، من أجل حسم وصولها إلى منصة التتويج.

وسيخوض نادي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا أربع مرات في تاريخه، اختباراً قوياً ضد فريق الأهلي المصري، الذي سبق أن حسم اللقب في 12 مرة، ما يعني أن الجماهير ستكون على موعد مع قمة عربية مُبكرة، فيما سيلعب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مباراة تبدو سهلة على الورق ضد الملعب المالي.

وسيلعب نادي بيراميدز المصري حامل اللقب ضد فريق الجيش الملكي المغربي في قمة عربية قوية للغاية، فيما سيخوض فريق نهضة بركان المغربي امتحاناً قوياً للغاية ضد الهلال السوداني، الذي يُريد تحدي جميع الصعاب التي يعيشها خلال الموسم الحالي، من أجل المُضي قدما صوب الوصول إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وفي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، سيلعب الفائز من مواجهة الترجي التونسي والأهلي المصري ضد المُنتصر من اللقاء بين ماميلودي صن داونز والملعب المالي، فيما ستكون مباراة المربع الذهبي الأخرى بين الفائز من الجيش المغربي ضد بيراميدز المصري أمام المنتصر من لقاء نهضة بركان المغربي ضد الهلال السوداني.

أما في منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، فشهدت قرعة ربع النهائي، وقوع المصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري، فيما سيلعب أولمبيك أسفي المغربي أمام مواطنه فريق الوداد، في مواجهة صعبة للغاية على الفريقين، الذين يتطلعان إلى المُضي قدماً في رحلتهما بالمسابقة القارية هذا الموسم.

من جهته، لن يجد نادي الزمالك المصري صعوبة في ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما أوقعته القرعة ضد فريق أوتوهو الكونغولي، فيما سيلعب نادي اتحاد العاصمة الجزائري مباراة تبدو سهلة على الورق أمام مانيما يونيون الكونغولي، الذي يطمح إلى مواصلة تحقيق مفاجآته هذا الموسم في المسابقة القارية.

وفي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، فإن الفائز من مواجهة مانيما يونيون واتحاد العاصمة الجزائري، سيلعب ضد المنتصر في اللقاء بين أولمبيك آسفي والوداد المغربيين، فيما ستكون الجماهير الرياضية العربية على موعد مع مباراة كبرى في المربع الذهبي، لأن الفائز من الزمالك المصري أوتوهو الكونغولي، سيلعب ضد الفائز من المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد.