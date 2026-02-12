- مواجهات نارية في دوري الأمم الأوروبية 2026: أسفرت القرعة عن مجموعات قوية، حيث يواجه منتخب البرتغال، حامل اللقب، تحديات صعبة في المجموعة الرابعة مع الدنمارك، النرويج، وويلز. بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، وتركيا. - منافسات المستوى الثاني: تتنافس منتخبات مثل اسكتلندا، سويسرا، والمجر في مجموعات قوية، بينما يواجه منتخب بولندا تحديات كبيرة في مجموعته مع البوسنة والهرسك، رومانيا، والسويد. - تحديات المستوى الثالث والرابع: تتنافس منتخبات مثل ألبانيا، فنلندا، وكازاخستان في المستوى الثالث، بينما تسعى منتخبات لاتفيا أو جبل طارق، ومالطا أو لوكسمبورغ لتحقيق نتائج جيدة في المستوى الرابع.

أسفرت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في نسختها الخامسة، التي أقيمت في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، عن وقوع منتخب البرتغال حامل اللقب في اختبار صعب للغاية، بسبب المواجهات القوية، التي تنتظر رفاق القائد كريستيانو رونالدو.

ووقع منتخب البرتغال حامل لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في المجموعة الرابعة من المستوى الأول، رفقة كل من: الدنمارك، النرويج وويلز، فيما شهدت المجموعة الأولى، التي تعتبر حديدية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ظهور منتخبات فرنسا، إيطاليا، بلجيكا وتركيا، ما يعني مواجهات من العيار الثقيل. كما وقع منتخب ألمانيا في المجموعة الثانية، رفقة كل من: هولندا، صربيا واليونان، فيما سيكون منتخب إسبانيا على موعد مع اختبار قوي للغاية في منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026، عندما يلعب رفاق الموهبة لامين يامال ضد كرواتيا، إنكلترا، بالإضافة إلى منتخب جمهورية التشيك، ما يعني أن الجماهير ستكون على موعد مع قمم من العيار الثقيل.

وفي المستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2026، وقعت منتخبات اسكتلندا، سويسرا، سلوفينيا، ومقدونيا الشمالية في المجموعة الأولى، فيما ستلعب المجر ضد كل من: أوكرانيا، جورجيا وأيرلندا الشمالية في المجموعة الثانية، كما سيلعب منتخب النمسا أمام جمهورية أيرلندا، كوسوفو والكيان المحتل في المجموعة الثالثة، في حين سيكون منتخب بولندا في مهمة صعبة بالمجموعة الرابعة، لأنه سيلعب ضد البوسنة والهرسك، رومانيا والسويد.

أما في المستوى الثالث من عمر بطولة دوري الأمم الأوروبية، فظهرت منتخبات ألبانيا، فنلندا، بيلاروسيا، وسان مارينو في المجموعة الأولى، فيما يلعب منتخب مونتينيغرو رفقة كل من: أرمينيا، قبرص، ولاتفيا أو جبل طارق في المجموعة الثانية، كما ستلعب كازاخستان مع سلوفاكيا، جزر الفارو ومولدوفا في المجموعة الثالثة، في حين وقع منتخب أيسلندا رفقة بلغاريا، إستونيا، مالطا أو لوكسمبورغ في المجموعة الرابعة.

وفي المستوى الرابع، وقع منتخب لاتفيا أو منتخب جبل طارق مع منتخب مالطا أو لوكسمبورغ، بالإضافة إلى منتخب أندورا في المجموعة الأولى، فيما شهدت المجموعة الثانية، وجود منتخب ليتوانيا، منتخب أذربيجان، ومنتخب ليختنشتاين، حيث يتعين على هذه المنتخبات تحقيق نتائج جيدة في بطولة دوري الأمم الأوروبية بالنسخة الحالية، حتى تضمن التأهل إلى المستوى الثالث.

ويذكر أن منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، قد حقق لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في مناسبتين، الأولى كانت في عام 2019 والثانية في عام 2025، فيما استطاع منتخب فرنسا حسم لقبه الأول في عام 2021، في حين حصد منتخب إسبانيا لقبه الأول في عام 2023.