قرعة دوري أبطال أوروبا: قمم نارية أبرزها ريال مدريد وسيتي

- مواجهات نارية في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عن مواجهات مثيرة، أبرزها بين مانشستر سيتي وريال مدريد، وتشلسي وباريس سان جيرمان، حيث يتوقع أن تكون المباريات قوية ومليئة بالإثارة. - برشلونة ونيوكاسل في مواجهة متجددة: يلتقي برشلونة مع نيوكاسل يونايتد بعد تفوق الأخير في مرحلة الدوري، حيث ستقام مباراة الذهاب في إنجلترا والإياب في ملعب كامب نو. - مباريات مثيرة أخرى: تشمل المواجهات أتلتيكو مدريد ضد توتنهام، أتالانتا ضد بايرن ميونخ، بودو غليمنت ضد سبورتينغ لشبونة، وأرسنال ضد باير ليفركوزن.

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، قرعة دور الـ16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن مواجهات كبيرة ومُنتظرة بين أفضل 16 نادياً وصلوا إلى هذه المرحلة من أقوى البطولات الأوروبية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة أولى نارية ومُنتظرة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني في مواجهة متكررة من السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تكون القمة قوية جداً ذهاباً وإياباً، خصوصاً بعد الإثارة الكبيرة التي شهدتها مباراتا الفريقين في المواسم الماضية من دوري الأبطال. أما المواجهة الثانية، فستجمع بين تشلسي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، ولن تكون هذه القمة أقل شأناً من قمة مانشستر سيتي وريال مدريد، خصوصاً مع النجوم الكبيرة التي يملكها الفريقان على أرض الملعب، ويُمكن لأي فريق تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

وسيواجه نادي برشلونة الإسباني منافسه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي الذي تفوق عليه في مرحلة الدوري (2-1)، وسيلعب النادي الكتالوني مواجهة الذهاب خارج أرضه ومباراة الإياب على أرضه في ملعب سبوتيفاي كامب نو، في حين سيواجه نادي ليفربول صاحب المركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري، نادي غلطة سراي التركي الذي أقصى نادي يوفنتوس الإيطالي من الملحق.

في المقابل سيلعب أتلتيكو مدريد الإسباني مع منافسه توتنهام الإنكليزي في واحدة من المباريات المثيرة والتنافسية، بينما سيلعب أتالانتا الإيطالي أمام فريق ألماني ثانٍ وهو بايرن ميونخ، في وقت سيخوض فيه نادي بودو غليمنت النرويجي تجربة استثنائية جديدة عندما يواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، على أن يلعب أرسنال المتصدر والمرشح الأقوى لحصد اللقب الأوروبي في مواجهة باير ليفركوزن الألماني.