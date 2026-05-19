قرعة "خليجي 27": قمم واعدة تفتح الطريق نحو نسخة حافلة بالإثارة

- أُجريت قرعة كأس الخليج "خليجي 27" في جدة، السعودية، بمشاركة ثمانية منتخبات، منها الكويت الأكثر تتويجاً باللقب، والعراق وصيفه، والسعودية المستضيف، وعُمان، وقطر، والإمارات، والبحرين، واليمن. - تم توزيع المنتخبات على مجموعتين وفقاً لتصنيف الفيفا، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ليتواجه الفائزان في النهائي. - البطولة تُقام على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية واستاد الأمير عبد الله الفيصل، وتستمر من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.

أجريت اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة، قرعة النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر/أيلول حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وتعد "خليجي 27" التي ستستضيفها مدينة جدة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد الأمير عبد الله الفيصل، هي البطولة الخامسة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبمشاركة ثمانية منتخبات هي: قطر، والبحرين، والسعودية البلد المضيف، وسلطنة عُمان، والعراق، والإمارات، والكويت، واليمن. وشهدت المجموعة الأولى حضور منتخب الكويت، الذي تُوِّج باللقب 10 مرات، والذي يُعد أكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة عبر تاريخها، إضافة لوصيفه العراق، الذي يملك 4 ألقاب، والسعودية المستضيف، ومنتخب عُمان الذي تأهل لنهائي النسخة السابقة. أما الثانية، فضمت منتخب قطر، حامل اللقب 3 مرات، والإمارات والبحرين واليمن.

ووفقاً للائحة التنظيمية للبطولة تم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات وذلك حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الأول من شهر إبريل/نيسان الماضي. وضم المستوى الأول المنتخب القطري صاحب المركز 55 عالمياً، والمنتخب العراقي 57 عالمياً، في حين ضم المستوى الثاني المنتخب السعودي 61 عالمياً والمنتخب الإماراتي 68 عالمياً، وفي المستوى الثالث كلاً من المنتخب العُماني 79 عالمياً والمنتخب البحريني 91 عالمياً، وجاء في المستوى الرابع المنتخب الكويتي 134 عالمياً والمنتخب اليمني 149 عالمياً.

وحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب فيما بينها دورياً من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز باللقب. وكان المنتخب البحريني توج بلقب النسخة الماضية من البطولة "خليجي 26" التي استضافتها الكويت في يناير/كانون الثاني 2025، عقب فوزه في النهائي على نظيره العُماني بهدفين مقابل هدف.