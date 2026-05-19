قرعة تصفيات أمم أفريقيا: مواجهات متوازنة وصدامات عربية مرتقبة

- أُجريت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، حيث تم توزيع 48 منتخباً على أربعة مستويات وفقاً لتصنيف الفيفا، مع مشاركة 10 منتخبات سبق لها الفوز باللقب. - تتضمن المجموعات البارزة: المغرب في المجموعة الأولى، مصر في الثانية، ساحل العاج في الثالثة، وتونس في الثامنة، مع تحديد مواعيد الجولات من سبتمبر 2023 إلى مارس 2027. - تستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النهائيات تلقائياً، بينما يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، مع مشاركة المضيفين لاكتساب الخبرة التنافسية.

سُحبت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة، قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقررة نهائياتها العام المقبل في تنزانيا وأوغندا وكينيا. ووزعت المنتخبات الـ48 المؤهلة لخوض التصفيات على أربعة مستويات، استناداً إلى تصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الحالي، علما أن عشرة من أصل 12 منتخباً في المستوى الأول سبق لها إحراز لقب أكبر حدث رياضي في أفريقيا.

وضمت المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا: المغرب، ليسوتو، النيجر، الغابون. الثانية: مصر، جنوب السودان، ملاوي، أنغولا. الثالثة: ساحل العاج، غانا، غامبيا، الصومال. الرابعة: جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا. الخامسة: الكونغو الديمقراطية، زمبابوي، غينيا الاستوائية، سيراليون. السادسة: بوركينا فاسو، موريتانيا، بنين، أفريقيا الوسطى. السابعة: الكاميرون، ناميبيا، جمهورية الكونغو، جزر القمر. الثامنة: تونس، ليبيا، أوغندا، بوتسوانا. التاسعة، الجزائر، زامبيا، توغو، بورندي. العاشرة: السنغال، إثيوبيا، السودان، موزمبيق. الحادية عشرة: مالي، ليبريا، راوندا، الرأس الأخضر. الثانية عشرة، نيجيريا، تنزانيا، مدغشقر، غينيا بيساو.

وتقام الجولتان الأولى والثانية من التصفيات في 21 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، والثالثة والرابعة في 9 و17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والخامسة والسادسة الأخيرة في 22 و30 مارس/آذار 2027. ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات إلى النهائيات. وسيكون المضيفون الثلاثة كينيا وتنزانيا وأوغندا حاضرين تلقائياً في النهائيات المقررة من 19 يونيو/حزيران إلى 17 تموز/يوليو 2027، لكنهم سيشاركون في التصفيات لاكتساب خبرة المباريات التنافسية. ويعني وجود هذا الثلاثي أن منتخباً واحداً فقط سيتأهل من كل مجموعة منفصلة توضع فيها هذه المنتخبات.