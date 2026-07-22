قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد في مصر ترسم طريق العرب

- مواجهات الأندية العربية: الأهلي المصري وبرقان الكويتي يواجهان تحديات قوية في مجموعة تضم فوكسه برلين وفيسبرم، بينما يشارك منتدى درب السلطان المغربي في مجموعة مع برشلونة، ويحتاج الزمالك لتجاوز لوس أنجلوس هاندبول لضمان مكانه في دور المجموعات. - استضافة البطولة ونظامها الجديد: تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في مصر البطولة من 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة عشرة أندية، منها أربعة عربية. يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائي، مما يجعل كل مواجهة حاسمة. - تاريخية مشاركة منتدى درب السلطان وتحديات الزمالك: مشاركة منتدى درب السلطان المغربي تاريخية كأول نادٍ مغربي منذ 1997، ويواجه برشلونة. الزمالك يسعى لتجاوز المباراة التمهيدية والانضمام لمجموعة قوية، مستفيداً من إقامة البطولة في مصر.

أسفرت قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2026 التي سحبت الأربعاء عن مواجهات متفاوتة للأندية العربية المشاركة، بعدما وضعت الأهلي المصري وبرقان الكويتي في مجموعة أوروبية قوية، بينما منحت منتدى درب السلطان المغربي مساراً أقل تعقيداً إلى جانب برشلونة الإسباني، في حين سيتعين على الزمالك المصري عبور مباراة تمهيدية لضمان مكانه في دور المجموعات.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في مصر منافسات البطولة خلال الفترة الممتدة من 24 سبتمبر/أيلول إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، بمشاركة عشرة أندية، بينها أربعة أندية عربية هي الأهلي والزمالك من مصر، ومنتدى درب السلطان المغربي، وبرقان الكويتي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات التي قد تواجه الأندية العربية في مجموعاتها بناءً على قوة المنافسين الأوروبيين؟ كيف سيؤثر إلغاء الدور نصف النهائي على استراتيجيات الفرق العربية في مرحلة المجموعات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوقعت القرعة الأهلي المصري، ممثل البلد المضيف، في المجموعة الثانية إلى جانب فوكسه برلين الألماني وبرقان الكويتي، إضافة إلى الفائز من المباراة التمهيدية التي تجمع جامعة سيدني الأسترالي وفيسبرم المجري. ويبدو فيسبرم مرشحاً بقوة لتجاوز بطل أستراليا، ما يعني أن المجموعة قد تضم الأهلي وبرقان إلى جانب اثنين من أبرز أندية أوروبا، هما فوكسه برلين وفيسبرم.

ويشارك الأهلي على أرضه للموسم الثالث على التوالي، بينما يخوض برقان ظهوره الأول في بطولة العالم للأندية، بعدما توج بلقب البطولة الآسيوية للأندية إثر فوزه على الخليج السعودي في المباراة النهائية. وأصبح برقان رابع نادٍ كويتي يظهر في البطولة بعد السالمية والقادسية والكويت. أما فوكسه برلين، فيدخل البطولة باعتباره وصيف دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر المباراة النهائية أمام برشلونة، ويضم في صفوفه النجم الدنماركي ماتياس غيدسل. وكان النادي الألماني وفريق برشلونة على رأس المجموعتين، ولذلك لم يكن ممكناً وقوعهما معاً في الدور الأول.

ظهور تاريخي لمنتدى درب السلطان

في المجموعة الأولى، جاء برشلونة حامل اللقب إلى جانب منتدى درب السلطان المغربي وإي سي بينهيروس البرازيلي، على أن ينضم إليهم الفائز من المواجهة التمهيدية بين الزمالك المصري ولوس أنجلوس هاندبول الأميركي. وتمثل مشاركة منتدى درب السلطان محطة تاريخية لكرة اليد المغربية؛ إذ أصبح أول نادٍ مغربي يشارك في بطولة العالم للأندية منذ ظهور الكوكب المراكشي عام 1997. كما يخوض الفريق المغربي مشاركته العالمية الأولى بعدما اختير لتمثيل القارة الأفريقية في البطولة. وسيواجه ممثل المغرب اختباراً بالغ الصعوبة أمام برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، لكنه يملك في المقابل فرصة لكتابة صفحة جديدة لكرة اليد المغربية أمام بطل أوروبا والعالم.

ولن يدخل الزمالك المصري مرحلة المجموعات مباشرة، إذ يتعين عليه أولاً تجاوز لوس أنجلوس الأميركي في المباراة التمهيدية. ويُعد الفريق المصري المرشح الأبرز للفوز، وفي حال تأهله سينضم إلى برشلونة ومنتدى درب السلطان وبينهيروس في المجموعة الأولى. ويستهدف الزمالك تسجيل مشاركته الثامنة في البطولة، والاستفادة من إقامة المنافسات في مصر، لكن طريقه نحو المباراة النهائية سيصطدم على الأرجح ببرشلونة، الذي يبدو المرشح الأقوى لتصدر المجموعة.

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نظام جديد بلا نصف نهائي

تشهد نسخة 2026 تغييراً مهماً في نظام البطولة بعد إلغاء الدور نصف النهائي. وبعد انتهاء مرحلة المجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية، ما يجعل كل مواجهة في الدور الأول حاسمة، خصوصاً أن أي تعثر قد ينهي عملياً آمال المنافسة على اللقب. وبحسب نتائج القرعة، يملك برشلونة طريقاً ممهداً نسبياً نحو النهائي، إذ لن يلتقي فوكسه برلين أو فيسبرم قبل المباراة الختامية. في المقابل، سيجد الأهلي وبرقان نفسيهما أمام تحدٍ أوروبي ثقيل في المجموعة الثانية، بينما يراهن الزمالك على عبور الدور التمهيدي والدخول في سباق مباشر مع حامل اللقب.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في البطولة برصيد ستة ألقاب حققها أعوام 2013 و2014 و2017 و2018 و2019 و2025، كما خسر نهائيي 2021 و2022 أمام ماغديبورغ الألماني، الذي يغيب عن نسخة هذا العام. وكان برشلونة قد توج بالنسخة الماضية عقب فوزه المثير على فيسبرم بنتيجة 31-30 بعد وقتين إضافيين، بفضل هدف أليكس غوميز قبل 16 ثانية من النهاية وتألق الحارس الدنماركي إميل نيلسن، الذي تصدى لـ27 كرة، بينها ثلاث رميات جزائية، بنسبة نجاح بلغت 49%. وانتقل نيلسن لاحقاً إلى فيسبرم، ما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة مع فريقه السابق في نهائي نسخة 2026.