قرعة الدوري الأوروبي: اصطدام بين الكبار والمرشحين

- مواجهات نارية في دور الـ16 للدوري الأوروبي: أسفرت القرعة عن مواجهات قوية، أبرزها لقاء ليل الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، حيث يتنافس الفريقان على الوصول للأدوار المتقدمة. - قمة إيطالية مرتقبة: بولونيا يواجه روما في مواجهة قوية، حيث يسعى روما بقيادة غاسبيريني لاستعادة الهيبة والمنافسة على التأهل لدوري الأبطال. - مباريات مثيرة أخرى: ليون الفرنسي يواجه سيلتا فيغو الإسباني، بينما يتنافس بورتو البرتغالي مع شتوتغارت الألماني، مع مواجهات أخرى مثيرة في هذا الدور.

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 لمنافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن مواجهات كبيرة ومُنتظرة بين أفضل 16 نادياً وصلت إلى هذه المرحلة من ثاني أقوى البطولات الأوروبية، وخصوصاً الكبار والمرشحين.

وسيشهد دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي مواجهات قوية ومُنتظرة، والبداية مع قمة ليل الفرنسي وأستون فيلا الإنكليزي، إذ يُعد الفريقان من أبرز المرشحين للوصول إلى الأدوار المتقدمة هذا الموسم، فأستون فيلا يحتل المركز الثالث في ترتيب البريمييرليغ برصيد 51 نقطة، في حين يحتل ليل المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة.

أما المواجهة القوية الثانية بين فريقين كبيرين فستكون قمة إيطالية بين بولونيا وروما، فالفريقان يملكان لاعبين مُميزين في التشكيلة ويُمكنهما الذهاب بعيداً في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، وخصوصاً نادي روما الذي يُدربه جيان بييرو غاسبيريني، الذي أعاد لنادي "الذئاب" الهيبة، وبات يُنافس بقوة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المواجهات المنتظرة في الدوري الأوروبي قمة ليون الفرنسي وسيلتا فيغو الإسباني، فالأول مرشح قوي جداً للتتويج بلقب هذا الموسم، خصوصاً بعد إنهائه مرحلة الدوري في الصدارة، أما سيلتا فيغو فيُعد من الأندية الإسبانية العنيدة التي لا تستسلم بسهولة على أرض الملعب، ولطالما عذب هذا الفريق ناديي برشلونة وريال مدريد في الليغا.

في المقابل، لن تقل قمة بورتو البرتغالي وشتوتغارت الألماني أهمية عن المباريات السابقة، وذلك لأن بورتو أنهى رحلته في مرحلة الدوري خامساً، بينما شتوتغارت كان قريباً جداً من حصد مركز مؤهل بين الثمانية الأوائل وحل في المركز الـ11 بفارق نقطة فقط عن المركز الثامن، وبالتالي سيكون هناك تنافس كبير على أرض الملعب من أجل التأهل. وفي باقي مباريات دور الـ16 في الدوري الأوروبي، سيواجه باناثينايكوس اليوناني منافسه ريال بيتيس الإسباني، جينك البلجيكي فرايبورغ الألماني، فيرينتسفاروش المجري براغا البرتغالي، ونوتنغهام فوريست الإنكليزي ميتييلاند الدنماركي.

يذكر أنّ مباريات الذهاب ستُقام في 12 مارس/ آذار المقبل والإياب في الـ19 منه، بينما من المُقرّر أن تقام المباراة النهائية على ملعب بشكتاش في إسطنبول بتركيا يوم 20 مايو/ أيار القادم.