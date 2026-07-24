- أسفرت قرعة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية 2026 عن مجموعة قوية تضم كوريا الجنوبية، السعودية، وقطر، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، مع انسحاب العراق من المنافسات. - كوريا الجنوبية، صاحبة الرقم القياسي بستة ألقاب ذهبية، تواجه تحديًا كبيرًا لتحقيق لقبها الرابع على التوالي، بينما تسعى السعودية وقطر لتحقيق إنجازات جديدة في البطولة. - اليابان، البلد المضيف، تتواجد في المجموعة الأولى، بينما تُعتبر المجموعة الثانية الأكثر إثارة بوجود الصين، إيران، والإمارات، وتستمر المنافسات من 15 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية 2026، التي سُحبت في ناغويا باليابان يوم الجمعة، عن وقوع حامل الميدالية الذهبية منتخب كوريا الجنوبية في مجموعة قوية إلى جانب السعودية وقطر، في المنافسات التي تشهد مشاركة 15 فريقاً، بعد انسحاب العراق، على أن يتأهل أول منتخبَين من كلّ مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويُعتبر منتخب كوريا الجنوبية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية برصيد ستة ألقاب، واحداً من المرشحين للذهاب بعيداً وتحقيق لقبه الرابع على التوالي، لكنه سيكون أمام مهمة صعبة بطبيعة الحال، ضد السعودية حاملة فضية 1986، وقطر المتوجة باللقب عام 2006.

وجاءت اليابان البلد المضيف، التي حققت اللقب في عام 2010 وحلت وصيفة لكوريا الجنوبية في النسختَين الماضيتَين، في المجموعة الأولى إلى جانب تايلاند، وقرغيزستان، وهونغ كونغ الصين، في حين ذكر الاتحاد الآسيوي للعبة أنّ المجموعة الثانية في منافسات الرجال تُعتبر واحدة من أكثر المجموعات إثارة، بعدما أوقعت القرعة الصين إلى جانب إيران، المتوجة باللقب أربع مرات، والإمارات، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الفائزة بالميدالية الذهبية عام 1978.

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وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي: "تأمل الصين في تحسين أفضل إنجازاتها السابقة، والتي تمثلت في إحراز الميدالية البرونزية مرتين، إلى جانب احتلال المركز الثاني عام 1994، في حين تتطلع إيران إلى إحراز لقبها الأول منذ تتويجها عام 2002.

أما أوزبكستان، التي أحرزت الميدالية الذهبية عام 1994، والبرونزية في نسخة 2022، فستلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب فيتنام، والفيليبين، والكويت، صاحبة الميداليتَين الفضيتَين". وتقام منافسات الرجال خلال الفترة من 15 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

قرعة الألعاب الآسيوية في منافسات الرجال: