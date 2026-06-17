قرار قضائي يحسم مصير بارتي قبل مواجهة غانا الأولى في المونديال

- رفضت المحكمة الفيدرالية في أوتاوا طلب إعادة النظر في قرار رفض منح توماس بارتي تأشيرة دخول إلى كندا، مما أدى إلى استبعاده من مباراة غانا الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد بنما. - تتعلق مشكلة تأشيرة بارتي بإجراءات جنائية جارية في المملكة المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، مما يجعله غير مقبول في كندا وفقًا للقانون الكندي. - رغم رفض كندا، تمكن بارتي من دخول الولايات المتحدة والتدرب مع منتخب غانا، وسيظل مؤهلاً للعب في المباريات القادمة ضد إنجلترا وكرواتيا.

رفضت المحكمة الفيدرالية في أوتاوا، طلباً لإعادة النظر في قرار رفض منح لاعب خط وسط غانا، توماس بارتي (33 عاماً)، تأشيرة دخول إلى كندا. وكانت الحكومة الغانية قد تقدمت بطلب لإعادة النظر في القضية بعد منع بارتي من دخول كندا، ما أدى إلى استبعاده من مباراة منتخب النجوم السوداء الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد بنما في تورنتو، المقررة فجر الخميس.

وبحسب تقرير صحيفة اندبندنت، فقد رفضت محكمة أوتاوا طلب إعادة النظر الخاص ببارتي. وتتعلق مشكلة تأشيرة لاعب خط وسط أرسنال السابق، بإجراءات جنائية جارية في المملكة المتحدة. وينفي اللاعب سبع تهم اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، تتعلق بادعاءات أربع نساء مختلفات بين عامي 2020 و2022، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة العام المقبل.

ومنحت الحكومة الأميركية، بارتي تأشيرة دخول، لكن مسؤولي الهجرة الكنديين قالوا إنه بموجب القانون الكندي، يمكن اعتبار الأجانب غير مقبولين في كندا حتى بدون إدانة سابقة في الخارج. وقال متحدث باسم دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (لم يكشف التقرير عن اسمه) لوكالة رويترز: "عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن مقدم الطلب قد ارتكب فعلاً من شأنه أن يؤدي إلى عدم القبول، يمكن اعتباره غير مقبول في كندا".

كرة عالمية كأس العالم 2026 يشهد انطلاقة تاريخية.. مليون متفرج في وقت قياسي

وفي غانا، أثار رفض منح بارتي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة غضباً وإحباطاً بين المشجعين. ويُقام معسكر غانا لكأس العالم في رود آيلاند، حيث تمكن بارتي من التدرب بعد السماح له بدخول الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، سيظل بارتي مؤهلاً للعب عندما تواجه غانا منتخب إنكلترا في ماساتشوستس يوم 23 يونيو/حزيران، ثم تختتم غانا مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة كرواتيا في فيلادلفيا يوم 27 يونيو.