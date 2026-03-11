قرارات تحكيمية تثير التساؤلات في لقاء برشلونة ونيوكاسل.. الشريف يفسر

- انتهت مباراة نيوكاسل وبرشلونة بالتعادل 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت المباراة تنافساً قوياً واحتجاجات على قرارات الحكم الإيطالي ماركو غويدا. - طالب نيوكاسل بركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، لكن الحكم قرر استمرار اللعب، حيث أكد خبير التحكيم جمال الشريف أن القرار كان صحيحاً لعدم وجود عرقلة. - سجل نيوكاسل هدفاً في الشوط الثاني، وتم تأكيد صحته بعد المراجعة، بينما عدّل برشلونة النتيجة بركلة جزاء صحيحة في الوقت البديل.

حسم التعادل بنتيجة (1ـ1) لقاء نيوكاسل الإنكليزي، وضيفه برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وشهدت المباراة تنافساً قوياً بين الفريقين وإثارة تواصلت حتى الوقت البديل من اللقاء، كما احتج الفريقان على بعض قرارات الحكم الإيطالي ماركو غويدا الذي أدار هذه القمة المثيرة.

وطالب فريق نيوكاسل بركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، ولكن الحكم الإيطالي أمر باستمرار اللعب، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن ذلك القرار: "في الدقيقة 45، كانت الكرة بحوزة أنطوني إلينغا الذي تقدم إلى داخل منطقة الجزاء، وتحرك لمواجهته لاعبين من برشلونة: مارك بيرنال وجيرارد مارتن. وحرك اللاعبان أقدامهما للتصدي للكرة، إلا أن إلينغا حوّل، بمشط قدمه اليسرى، الكرة باتجاه زميله هارفي بارينيس. وفي لحظة لعب الكرة، انزلقت قدم إلينغا بعيداً فأصبحت ساقاه متباعدتين، هو ما أخلّ بتوازنه وحدّ من قدرته على استقبال الكرة التي أعادها إليه زميله، فنقل قدمه اليمنى المنزلقة للتحرك إلى الأمام، ووضعها قريباً من قدم مارتن الذي لم يُحرك قدمه اليسرى التي كانت ثابتة على الأرض، ولم تقم بأي حركة لارتكاب عرقلة ضد إيلنغا، ليسقط لاعب نيوكاسل لاحقاً. وأمر الحكم باستمرار اللعب، وقراره كان صحيحاً، لعدم وجود مخالفة أو عرقلة، فاللاعب سقط بمفرده نتيجة فقدان توازنه وعدم قدرته على اللحاق بالكرة".

وخلال الشوط الثاني، سجل الفريق الإنكليزي هدفاً في آخر الدقائق، وعلّق الشريف على الهدف: "كان جاكوب رامسي في موقف صحيح، لوجود تغطية من ثاني آخر مدافع من برشلونة، وأعاد رامسي الكرة إلى مارفي الذي كان بدوره في موقف صحيح لا تسلل فيه، ورفع الكرة باتجاه هارفي بارينيس الذي سجل بيمناه هدف فريقه. وبعد المراجعة، كان الهدف صحيحاً ولا توجد حالات تسلل في كل التمريرات التي سبقت الهدف".

وفي الوقت البديل عدّل برشلونة النتيجة من ركلة جزاء، وقال الشريف عن قرار الحكم في الحالة التي حسمت النتيجة النهائية: "سيطر داني أولمو على الكرة وتقدم إلى داخل منطقة الجزاء وقام بمراوغة بالجسم ولعب الكرة إلى اليمين، وهنا مدّ المدافع ماليك ثياو قدمه وساقه اليسرى في محاولة لعب الكرة وقام بعملية عرقلة على الساق اليمنى لداني أولمو، ما أدى إلى سقوطه، واحتسب الحكم ركلة جزاء، إذ كان قريباً من مكان الحادثة، وقراره كان صحيحاً".