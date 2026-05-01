- شهدت مباراة السد والشمال في ربع نهائي كأس أمير قطر 2026 حالة تحكيمية مثيرة، حيث لم يتمكن الحكم من رصد لمسة يد داخل منطقة الجزاء في البداية، لكن تقنية الفيديو أكدت وجودها، مما أدى لاحتساب ركلة جزاء لصالح السد. - نفذ حسن الهيدوس ركلة الجزاء، لكن حارس الشمال أبو بكر سيك تصدى لها، إلا أن الحكم أمر بإعادتها بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى قبل التنفيذ. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن قرار إعادة تنفيذ الركلة كان صحيحاً، نظراً لعدم التزام الحارس بالقوانين، مما منح السد فرصة جديدة للتسجيل.

شهدت مواجهة السد ونظيره الشمال في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمير قطر 2026 لكرة القدم، والتي انتهت لمصلحة الأول 6-4، حالة تحكيمية مركبة، أثارت التساؤلات في اللقاء الذي جرى بين الفريقين، اليوم الجمعة.

وشهدت الدقيقة الثالثة حالة تحكيمية داخل منطقة جزاء السد، بدأت بكرة ركنية مرفوعة، ارتقى لها لاعبان لمحاولة لعبها بالرأس، قبل أن تلمس يد مدافع الشمال. وعن هذه الحالة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "خلال الالتحام قام لاعب الشمال، أوميد إبراهيمي برفع يده اليمنى عمودياً إلى الأعلى فوق مستوى الكتف، ما جعل جسمه أكبر بصورة غير طبيعية، ثم أتبع ذلك بحركة إضافية، عبر إنزال يده باتجاه مسار الكرة لمنع مرورها".

وتابع الشريف: "حكم المباراة لم يتمكن في اللحظة الأولى من رصد مخالفة لمسة اليد، ليجري استدعاؤه لاحقاً من غرفة تقنية الفيديو المساعد (الفار). وبعد مراجعة اللقطة، تبيّن وجود لمسة يد واضحة، ما استوجب احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح فريق السد". ونُفذت ركلة الجزاء، من قائد السد، حسن الهيدوس، لكن حارس مرمى المنافس، أبو بكر سيك، نجح في ردها، قبل أن يتدخل حكم اللقاء مطالباً بإعداتها، بسبب تقدم حارس المرمى، قبل التنفيذ.

وعنها قال الحكم المونديالي السابق: "خلال عملية تنفيذ ركلة الجزاء، تنصّ القوانين على ضرورة بقاء حارس المرمى على خط مرماه بين القائمين ومواجهاً للمنفذ إلى أن يجري ركل الكرة وتتحرك بوضوح لتصبح في اللعب. في هذه الحالة، انطلق الهيدوس لتنفيذ ركلة الجزاء، إلّا أن حارس مرمى الشمال تحرك إلى الأمام وغادر خط مرماه، قبل أن تُركل الكرة وقبل أن تتحرك بوضوح، ما وضعه في حالة غير قانونية".

بعد اللجوء لتقنية الفيديو ..الحكم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة السد أمام الشمال في ربع نهائي كأس الأمير — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 1, 2026

وختم الشريف حديثه بالقول: "رغم أن الهدف كان سيُحتسب لو دخلت الكرة المرمى، فإنّ تقدم الحارس من على خطه منحه أفضلية واضحة مكّنته من التصدي للكرة. وبناءً عليه، كان لزاماً على الحكم اتخاذ قرار إعادة تنفيذ ركلة الجزاء. وبعد التأكد من تفاصيل الحالة، جاء قرار الحكم صحيحاً بإعادة تنفيذ الركلة، نظراً لعدم التزام حارس المرمى بالبقاء على خط مرماه حتى لحظة دخول الكرة في اللعب وبالتالي كان قرار الحكم صحيحاً".