- شهدت مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا حالات تحكيمية مثيرة، أبرزها إلغاء هدف للسنغال في الوقت الضائع بسبب دفع عبد الله سيك لأشرف حكيمي، مما منع الأخير من المنافسة على الكرة. - تم احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب بعد تدخل تقنية الفار، حيث أظهرت اللقطات قيام حاج مالك ضيوف بجذب إبراهيم دياز من الخلف، مما أعاقه عن الوصول للكرة. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة قرارات الحكم الكونغولي جان جاك ندالا في الحالتين، مشيدًا بتدخل الفار لتصحيح الأخطاء.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب المغرب ونظيره منتخب السنغال في الرباط، مساء الأحد، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والتي أدارها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه بإلغاء هدف السنغال في بداية الوقت الضائع، بقوله: "حصل منتخب السنغال على ركلة ركنية، نفذت في الدقيقة 92، باتجاه عبد سيك، الذي كان يترقبه أشرف حكيمي، الذي كان يقف في مكانه، وهو يترقب تحركات منافسه، من دون أن يقوم بالمبادرة بالتحرك صوب خصمه".

وتابع: "كان يتابع عبد الله سيك مسار الكرة، لكنه تحرك بشكل مفاجئ نحو أشرف حكيمي، وحصل تلامس بينهما، لكن نجم السنغال قام باستخدام يده اليسرى لدفع قائد منتخب المغرب، ليوقعه أرضاً من خارج منطقة المرمى إلى داخلها، ما حرم حكيمي من القدرة على المنافسة على الكرة، التي أصبحت قادمة لعبد الله سيك دون غيره، واستطاع لعب الكرة برأسه، واصطدمت بقائم منتخب المغرب، وعادت لتصطدم بلاعب مغربي وتعود لتدخل الشباك، والحكم أطلق مباشرة صافرته محتسباً مخالفة ضد لاعب السنغال، وقراره كان صحيحاً".

وحول صحة ركلة الجزاء، التي حصل عليها منتخب المغرب، قبل نهاية الوقت الإضافي في الشوط الثاني، أضاف الشريف: "نفذت ركلة ركنية لصالح أسود الأطلس في الدقيقة 95 إلى داخل منطقة المرمى السنغالية، باتجاه إبراهيم دياز، الذي كان يقف خلفه تماماً حاج مالك ضيوف، الذي وضع كف يده اليسرى على الكتف اليسرى لجناح المغرب قريباً من رقبة دياز، وقام بعملية جذب من الخلف في محاولة لحرمان دياز من الوصول إلى الكرة التي اقتربت منه في الهواء، وشده إلى الخلف وإسقاطه وإخلال توازنه، ما يعني عدم قدرة نجم المغرب على المنافسة على الكرة".

وختم الشريف حديثه: "الحكم أمر بمواصلة اللعب، لكن تقنية الفار تدخلت، وطلبت من الحكم مشاهدة الحالة والتحقق من وجود المخالفة، وشاهد قيام حاج مالك ضيوف باستخدام يده اليسرى لشدّ رقبة نجم منتخب المغرب إبراهيم دياز من الخلف، ليعود إلى احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح أسود الأطلس، وأنذر نجم السنغال على ما فعله".