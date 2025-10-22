قبول استقالة مدرب منتخب مصر بعد الفشل في كأس العالم للشباب

- قرر الاتحاد المصري لكرة القدم قبول استقالة أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، بعد إخفاقه في كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي، حيث خرج المنتخب من الدور الأول. - أوصت اللجنة الفنية بوضع معايير جديدة للمنتخب الأولمبي وجهازه الفني، مع التركيز على تحسين أداء الفريق في المستقبل. - ناشدت اللجنة الأندية المصرية لدعم لاعبي الجيل الحالي لتحقيق مستقبل أفضل للكرة المصرية على المستوى الأولمبي.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، توجيه الشكر وقبول استقالة المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أسامة نبيه (50 عاماً)، بعد إخفاقه في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً، التي أقيمت أخيراً في تشيلي، وحصل على لقبها المنتخب المغربي، في إنجاز غير مسبوق.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، اليوم الأربعاء، رحيل المدرب من منصبه، بعد الخروج من الدور الأول للبطولة، وذكر أنه "ناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، تقرير أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب المصري للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً". وتابع البيان: "أوصت اللجنة خلال مناقشاتها بوضع معايير جديدة للمنتخب الأولمبي الجديد وجهازه الفني، بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب وجهازه الفني".

وختم البيان: "أوصت اللجنة بقبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع منتخب الشباب، مع تحوّله للسن الأولمبية، متفهمة الظروف التي أحاطت بالفريق، وناشدت اللجنة الأندية المصرية لوضع مصلحة لاعبي هذا الجيل ضمن الاعتبار، من أجل مستقبل أفضل للفريق على المستوى الأولمبي والكرة المصرية".

ولم يحصد منتخب مصر سوى ثلاث نقاط في الدور الأول لكأس العالم الشباب، جمعها من الفوز على تشيلي، بعد سقوطه مرتين متتاليتين أمام منتخبي اليابان ونيوزيلندا، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، كما فقد فرصته في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد فشله في أن يكون أحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات.