قبل مونديال قطر.. لاعبون سطع نجمهم في كأس العالم للناشئين

- بطولة كأس العالم تحت 17 سنة تُعتبر منصة انطلاق للعديد من نجوم كرة القدم العالميين، مثل بوفون ورونالدينيو وفابريغاس، وستُقام النسخة المقبلة في قطر عام 2025 بمشاركة 48 منتخباً. - شهدت نسخة 2009 تألق نيمار، أليسون بيكر، كاسيميرو، ماريو غوتزه، ومارك أندريه تير شتيغن، بينما تألق سون هيونغ مين مع كوريا الجنوبية. - في النسخ اللاحقة، برز فيكتور أوسيمين في 2015 وفيل فودين في 2017، مع تألق ترنت ألكسندر-أرنولد وأوريلين تشواميني.

قبل انطلاق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025" يوم الاثنين، تعود الأضواء إلى البطولة التي كانت منصة الانطلاق الأولى لكثير من نجوم كرة القدم حول العالم. فمنذ نسختها الأولى، شكّلت هذه البطولة بوابة عبور إلى المجد لعدد كبير من المواهب، التي أصبحت لاحقاً أسماء لامعة في أكبر الأندية والمنتخبات.

وعلى مرّ السنين، كانت هذه البطولة شاهدةً على لاعبين كبار، مثل جانلويجي بوفون ورونالدينيو وسيسك فابريغاس، الذين صنعوا لأنفسهم مسيرات أسطورية، بعد أن برزوا في فئة الناشئين. واليوم، يواصل جيل جديد من النجوم السير على خطاهم، ومن بينهم نيمار وسون هيونغ مين وفيل فودين، الذين شاركوا جميعاً في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة، قبل أن يسطع نجمهم في سماء كرة القدم العالمية.

وفي النسخة المقبلة التي ستستضيفها قطر بمشاركة 48 منتخباً خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ستتجه الأنظار مجدداً إلى هذه الفئة العمرية التي لا تتوقف عن إنتاج المواهب، وإلى الجيل القادم من النجوم الذين قد يصنعون مستقبل اللعبة. وسلط تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مجموعة نجوم صنعوا بدايتهم من مونديال الناشئين.

نيمار

سطع الهدّاف التاريخي للبرازيل نيمار دا سيلفا للمرة الأولى على الساحة العالمية خلال نسخة عام 2009. وبينما سجّل أول أهدافه مع "السيليساو" في تلك البطولة، لم يحل دون الخروج الأول للمنتخب من مرحلة المجموعات في كأس العالم تحت 17 سنة منذ أكثر من 20 عاماً. ومنذ ذلك الحين، انتقل للعب في صفوف برشلونة وباريس سان جيرمان، وفاز بميدالية ذهبية أولمبية. وعاد مؤخراً إلى وطنه، ويلعب لصالح نادي سانتوس.

أليسون بيكر

شارك أليسون أيضاً في جميع مباريات منتخب البرازيل في البطولة، على الرغم من أن حارس المرمى المتألق فشل في الحفاظ على شباكه نظيفة في أي مباراة في البطولة. وقضى أكثر من 10 سنوات مع ناديه الذي نشأ فيه، إنترناسيونال، قبل أن تنتقل به خطواته إلى روما وليفربول، ليرسخ مكانته واحداً من أفضل حراس المرمى في العالم.

كاسيميرو في كأس العالم 2009

يكتمل ثلاثي نجوم "السيليساو" المشارك في بطولة 2009 بلاعب خط الوسط والارتكاز كاسيميرو، الذي شارك في اثنتين من مباريات البرازيل الثلاث في دور المجموعات. استمر كاسيميرو ليحظى بمسيرة أسطورية مع ريال مدريد، حيث فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

ماريو غوتزه

في نسخة 2009، سجل غوتزه ثلاثة أهداف، غير أنه لم يجنّب ألمانيا الخروج من دور الستة عشر على يد سويسرا التي توجت باللقب لاحقاً. وبعد فترة قصيرة من عودته من البطولة، خاض مباراته الأولى في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند. واستمتع غوتزه بمسيرة كروية رائعة على مستوى الأندية، شملت أيضاً فترات لعب مع بايرن ميونخ، وأيندهوفن، وفريقه الحالي آينتراخت فرانكفورت، ولكنه قدم أهم مساهماته وأكثرها شهرة على المستوى الدولي.

مارك أندريه تير شتيغن

أسطورة برشلونة تير شتيغن كان حارس المرمى خلف غوتزه ورفاقه خلال تلك البطولة المخيبة للآمال عام 2009. استمر في لعب أكثر من 100 مباراة مع نادي طفولته بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل انتقاله إلى برشلونة في عام 2014.

سون هيونغ مين

انضم سون، نجم توتنهام هوتسبير السابق، إلى غوتزه في نادي الثلاثة أهداف لعام 2009. وساعدت ثلاثيته منتخب كوريا الجنوبية على الوصول إلى الدور ربع النهائي في نيجيريا. وقد استمتع هذا المهاجم بفترات لعب مع هامبورغ وباير ليفركوزن في ألمانيا قبل انتقاله الناجح للغاية إلى توتنهام. وانضم إلى لوس أنجليس الأميركي قادماً من النادي اللندني في عام 2025.

فيكتور أوسيمين

حقق أوسيمين رقماً قياسياً بتسجيل 10 أهداف في عام 2015، ليقود نيجيريا إلى تحقيق لقبها الخامس الذي لا يُضاهى. وبعد ذلك، خاض فترات لعب مع فولفسبورغ وشارلوروا وليل، قبل أن يُساهم في فوز نابولي بلقب الدوري التاريخي بوصفه أفضل هداف في عام 2023. وهو الآن يتألق في تركيا مع غلطة سراي.

فيل فودين

ساهم تألق فودين في قيادة منتخب إنكلترا إلى تحقيق لقب بطولة كأس العالم تحت 17 سنة "الهند 2017". وأحرز نجم مانشستر سيتي الصاعد هدفين في المباراة النهائية التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5-2 على إسبانيا، واختير أفضل لاعب في البطولة. ومنذ ذلك الحين، سجل الكثير من الأهداف، وحصد المزيد من الألقاب مع نادي طفولته.

ترنت ألكسندر-أرنولد

شارك أرنولد مرة واحدة فقط خلال نهائيات عام 2015، التي شهدت خروج إنكلترا من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها. ومع ذلك، حقق نجاحاً أكبر منذ ذلك الحين، إذ رفع عدداً من الكؤوس مع ليفربول، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2025.

أوريلين تشواميني

سافر تشواميني للمشاركة في نسخة عام 2017 وساعد فرنسا في تحقيق علامة كاملة في دور المجموعات، إلا أن هزيمة في دور الستة عشر بنتيجة 2-1 أمام إسبانيا أنهت الآمال في الفوز باللقب. بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية مع بوردو، ثم انتقل إلى موناكو وريال مدريد، وبرز على المستوى الدولي مع المنتخب الأول. وفي كأس العالم 2022 في قطر، تألق وساعد فرنسا في الوصول إلى النهائي، على الرغم من إضاعته ركلة في الهزيمة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.