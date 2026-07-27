قبل مواجهة الحكمة والرياضي... ترقبٌ وسط دعوات للتهدئة

- يشهد الدوري اللبناني لكرة السلة توتراً كبيراً بين فريقي الحكمة والرياضي، حيث انتهت المباراة الثالثة بفوز الرياضي 87-85، وسط أحداث مثيرة وتوترات بين الجماهير، خاصة بعد إصابة وائل عرقجي بالرباط الصليبي. - تصاعدت التوترات بين الجماهير بعد تحميل يوسف خياط مسؤولية إصابة عرقجي، مما أدى إلى ردود فعل عنيفة في المدرجات، بينما يحاول الاتحاد اللبناني تهدئة الأجواء قبل المباراة الرابعة. - الدوري اللبناني لكرة السلة يُعتبر الأكثر نجاحاً في البلاد، حيث يسعى الرياضي لتحقيق لقبه الـ39، بينما يحاول الحكمة استعادة أمجاده السابقة.

يشهد الدوري اللبناني لكرة السلة إثارة كبيرة مع وصول رحلة البطولة إلى لحظاتها الختامية، إذ تستمرّ سلسلة الغريمَين التقليديَّين الحكمة والرياضي في جذب الأضواء وإثارة الجدل، وذلك عقب المباراة الثالثة بينهما والتي انتهت لصالح الفريق الأصفر على ملعبه في قاعة صائب سلام بالمنارة بالعاصمة بيروت أمس الأحد بنتيجة 87-85، وشهدت العديد من الأحداث والتوتر.

وبدأت سلسلة نهائي الدوري اللبناني لكرة السلة بفوز الرياضي على الحكمة في المنارة، قبل أن يُعادل الفريق الأخضر الكفّة بانتصار في غزير على أرضية ميدانه، والتي تعرّض خلالها نجم لبنان الأول وائل عرقجي لإصابة دفعته للخروج من الملعب وسط تصفيق من جمهور الحكمة، رغم إقدام فئة من مناصري الأخير على شتم لاعبي الرياضي الآخرين، وهي آفة تحصل على نحوٍ شبه دائم في الرياضة اللبنانية عامّة.

وتزامنت لقطة وقوع وائل عرقجي أرضاً مع محاولة يوسف خياط "يويو" أخذ الكرة، الأمر الذي دفع عشاق الفريق الأصفر لمهاجمته، باعتبار أنّه لم يأبه لحال زميله في المنتخب.

وبعد ساعات من تأكيد إصابته بالرباط الصليبي، حظي وائل عرقجي بدعمٍ من جماهير الرياضي التي توافدت إلى منزله لدعمه والشدّ من أزره، في الوقت الذي تعالت بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً في "فيسبوك" إلى تحميل المسؤولية للاعب يوسف خياط، وهو ما انعكس على المدرجات يوم الأحد، بعدما أقدم جزء من المشجعين على رد الفعل على نحوٍ عنيف، الأمر الذي لم يعجب قطاعاً من مناصري فريق المنارة، إذ رصد "العربي الجديد" رفض شريحة كبيرة مثل هذه التصرّفات لأنّها لا تُعبّر عن "أخلاق ومبادئ النادي الرياضي" على حدّ قولهم.

رياضات أخرى الحكمة يعادل سلسلة نهائي دوري السلة اللبناني بفوزه على الرياضي

وخلال المواجهة ظهرت علامات الغضب والتوتر واضحة على مدرب نادي الرياضي أحمد فران، بسبب القرارات التحكيمية، وهو الذي خرج عن النص وفقاً لما وثقته عدسات الكاميرات، بينما لم يسيطر المدرب الآخر جو عطاس على أعصابه هو الآخر، ما دفع الأمور للتدحرج أكثر في المدرجات من دون أن تتوقف المباراة في نهاية المطاف، لكن الوضع قابل للتأزم خلال اللقاءات المقبلة، خاصة أنّ مواجهات الطرفَين كانت دائماً ذات طابع مشحون، رغم محاولة الاتحاد اللبناني في الساعات الأخيرة إلى تقريب وجهات النظر وتهدئة الأجواء قبل المواجهة الرابعة على ملعب غزير الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتتعالى بعض الأصوات لاحتواء الموقف وخفض التصعيد بين الجمهورين، وعدم الانجرار وراء التعصّب الأعمى الذي قد يؤدي إلى توقف السلسلة، خاصّة أن رياضة كرة السلة تُعتبر الأكثر نجاحاً على مستوى البلاد، من خلال خوض كأس العالم أكثر من مرة وبلوغ نهائي كأس آسيا في عدّة مناسبات، مع الإشارة إلى أنّ الاتحاد اللبناني للسلة لم يتخذ بعد أي إجراءات بحق نادي الرياضي.

ويفوز في السلسلة النهائية الفريق الذي يحقق 4 انتصارات من أصل 7، مع العلم أن الرياضي يُعتبر البطل التاريخي لمسابقة الدوري اللبناني بتتويجه في 38 مناسبة آخرها في موسم 2024-2025، بينما يأتي الحكمة ثانياً بـ8 ألقاب آخرها في موسم 2003-2004، مقابل لقب لكلّ من الشانفيل، وبيروت، وهومنتمن، والعمل بكفيا.