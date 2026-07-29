قبل مانشيني.. تاريخ عودة المدربين للمنتخبات بين المجد والفشل

بعد أسابيع من المفاوضات وفشل العديد من المحاولات (كارلو أنشيلوتي، بيب غوارديولا، أندريا بيرلو)، وجدت إيطاليا أخيراً مدرباً لمنتخبها الوطني، بعد أن أعاد رئيس الاتحاد، جيوفاني مالاغو، روبرتو مانشيني (61 عاماً)، بطل أوروبا مع "الأزوري" عام 2021، قبل أن يفشل في التأهل لكأس العالم 2022 ويرحل في أغسطس/آب 2023.

ولا يُعد مانشيني الذي قاد إنتر ميلان ومانشستر سيتي سابقاً، أول من يعود لتولي قيادة منتخب سبق أن درّبه. ولم تكن عودة المدربين في القرن الحادي والعشرين دائماً ناجحة، بل جاءت نتائجها متفاوتة بين النجاح والإخفاق. وسلط تقرير لصحيفة ليكيب الفرنسية الضوء على أبرز هذه التجارب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العوامل التي ساهمت في نجاح عودة المدربين لمنتخباتهم في هولندا مقارنة بتجارب أخرى؟ ما هي الأسباب الرئيسية لفشل بعض المدربين في تحقيق نتائج إيجابية عند عودتهم لقيادة منتخباتهم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

نجاح في تكرار المشوار قبل مانشيني

تُعد هولندا الاختصاص الأكبر في هذا المجال، وغالباً ما كانت عودة مدربيها ناجحة. ويعد رونالد كومان أحد أبناء المدرسة الهولندية السابقة (2018-2020)، ورغم خروجه من دور الـ16 أمام المغرب (1-1 بعد التمديد، 2-3 بركلات الترجيح) في كأس العالم 2026، فإنه قاد منتخب "الطواحين" إلى نصف نهائي يورو 2024.

وقبله، كان الأسطورة لويس فان غال، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين (0-0 بعد الوقت الإضافي، 2-4 بركلات الترجيح) خلال فترته الثانية، بعد تجربته الأولى في 2000-2001، قبل أن يعود للمرة الثالثة في أغسطس/آب 2021، محققاً سجلاً شبه مثالي (20 مباراة، 0 هزيمة) انتهت بمواجهة ملحمية في ربع النهائي لمونديال 2026، ضد الأرجنتين، التي تُوّجت باللقب لاحقاً (2-2 بعد الوقت الإضافي، 3-4 بركلات الترجيح). وعاد ديك أدفوكات أيضاً (2002-2004 ثم من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد فترة أولية بين عامي 1992 و1994)، وكان سجله مشرفاً، بما في ذلك بلوغ نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2004 أمام البرتغال (1-2)، ثم تحوّل الفريق بعد بداية كارثية في تصفيات كأس العالم 2018 (4 انتصارات، هزيمة واحدة)، على الرغم من فشله في التأهل في نهاية المطاف.

من جهتها، إعادت البرازيل مدربها السابق، وهو الأسطورة كارلوس ألبرتو باريرا (2003-2006)، الفائز بكأس العالم 1994، ليتوج بكوبا أميركا عام 2004 ثم بكأس القارات عام 2005، قبل أن يخسر في ربع نهائي كأس العالم 2006 أمام فرنسا (0-1). وإلى المكسيك، تولى خافيير أغيري تدريب منتخب المكسيك لثلاث فترات (2001-2002، 2009-2010، 2024-2026)، حيث فاز بالكأس الذهبية (2009، 2025) ووصل إلى دور الـ16 من كأس العالم (2010 ضد الأرجنتين، 2016 ضد إنكلترا). وفي سياق أقل شهرة، أعاد فيكتور بوا (1997-1999 ثم 2001-2002) منتخب أوروغواي إلى كأس العالم بعد اثني عشر عاماً من آخر تأهل له، ووصل إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2001. أما البلجيكي جورج ليكنز (2010-2012 بعد 1997-1999) فقد أنعش منتخب "الشياطين الحمر" المتعثر، رغم فشله في التأهل لبطولة أمم أوروبا 2012 (حيث احتل المركز الثالث في التصفيات خلف ألمانيا وتركيا).

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خيار العودة الكارثي يهدد طموح مانشيني

بعد فوزه بلقب كأس العالم عام 2006 واستدعائه عام 2008، فشل مارتشيلو ليبي في تجاوز دور المجموعات الذي كان سهلاً نسبياً (باراغواي، سلوفاكيا، نيوزيلندا) في كأس العالم 2010، وهي المرة الأولى التي تفشل فيها إيطاليا في ذلك منذ عام 1974. ولا يُستثنى من ذلك منتخب البرازيل في سلسلة الإخفاقات، بدءاً من النهاية الكارثية لفترة لويس فيليبي سكولاري الثانية كمدرب. فقد قاد المنتخب البرازيلي إلى لقب كأس العالم عام 2002، لكنه مُني بهزيمة ساحقة بعد اثني عشر عاماً على يد ألمانيا في مباراة نصف النهائي بنتيجة 7-1 على أرضه في 2014.

أما خليفته دونغا، الذي كان بدوره عائداً بعد الفترة الأولى بين 2006 و2010، فلم يكن أفضل حالاً كثيراً، إذ خرج من ربع نهائي كوبا أميركا 2015 أمام باراغواي، ثم ودّع البطولة من دور المجموعات في العام التالي أمام منتخبي بيرو والإكوادور المتواضعين. وفي الأرجنتين، مُني ألفيو باسيل (الذي سبق له تدريب المنتخب بين عامي 1991 و1994) بهزيمة كبيرة في نهائي كوبا أميركا 2007 (0-3 أمام البرازيل)، كما لم يتمكن من إكمال مشوار تصفيات كأس العالم 2010.

وفي سياق آخر، نلاحظ فشل هنري ميشيل، الذي تم إقصاؤه في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2008 مع المغرب بعد فترة أولى بين عامي 1995 و2000، أو فشل المدربين الأميركيين بروس أرينا (1998-2006 ثم 2016-2017، ولم يتمكن من التأهل لكأس العالم 2018) ثم غريغ برهالتر (2018-2022 ثم 2023-2024، وتم إقصاؤه في دور المجموعات من كوبا أميركا 2024).