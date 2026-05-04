قبل قرعة كأس آسيا 2027.. كيف وزّعت المنتخبات المشاركة؟

- تُقام القرعة النهائية لكأس آسيا 2027 في السعودية يوم الجمعة، بمشاركة 24 منتخباً موزعين على أربعة مستويات وفق تصنيف الفيفا لأبريل الماضي. - المستوى الأول يضم السعودية كبلد مضيف، إلى جانب اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، وأوزبكستان، بينما يضم المستوى الثاني قطر، العراق، الأردن، الإمارات، سلطنة عُمان، وسورية. - يتنافس لبنان واليمن على المقعد الأخير في البطولة، حيث سيلتقيان في يونيو 2026 لتحديد المتأهل بعد تأجيل المواجهة السابقة.

تُسحب في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، القرعة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تنطلق في السابع من شهر يناير/ كانون الثاني 2027 بمشاركة 24 منتخباً، وزعها الاتحاد القاري للعبة على أربعة مستويات، بحسب ما أكده اليوم الاثنين على موقعه الرسمي.

ووزع الاتحاد الآسيوي المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات، يضم كل منها ستة منتخبات، وذلك وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر إبريل/ نيسان الماضي، ليعود ويؤكده اليوم الاثنين، مع العلم أن كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، حيث ضمن 23 فريقاً حضورها في النسخة المقبلة بانتظار المقعد الأخير الذي سيُحسم بين لبنان واليمن، حين يلتقيان في الرابع من يونيو/ حزيران 2026 لتحديد المتأهل، بعد تأجيل المواجهة في وقت سابق.

ويضمّ المستوى الأول السعودية المصنفة رقم 61 عالمياً، لكن بحكم أنها البلد المضيف فستكون ضمن التصنيف الأعلى، وذلك إلى جانب كل من اليابان (18)، وإيران (21)، وكوريا الجنوبية (25)، وأستراليا (27) وأوزبكستان (50)، أما المستوى الثاني فيضم حامل لقب النسختين الأخيرتين، منتخب قطر (55)، العراق (57)، الأردن (63)، الإمارات (68)، سلطنة عُمان (79)، سورية (84).

ويأتي في المستوى الثالث كل من البحرين (91)، تايلاند (93)، الصين (94)، فلسطين (95)، فيتنام (99)، طاجيكستان (103)، أما المستوى الرابع والأخير، فالمنتخبات الحاضرة فيه هي قرغيزستان (107)، كوريا الشمالية (118)، إندونيسيا (122)، الكويت (134)، سنغافورة (147)، لبنان (108) أو اليمن (149).