- تستضيف المغرب كأس أمم أفريقيا 2025، متوقعة نجاحاً باهراً بفضل التنظيم الجيد، الإقبال الجماهيري، والتغطية الإعلامية الواسعة، مما يرفع الحدث إلى مستوى عالمي. - تعتمد البطولة على بنية تحتية حديثة وخبرة المغرب في تنظيم فعاليات دولية، مع استضافة المباريات في مدن رئيسية مثل الرباط والدار البيضاء، مما يعزز من جاذبية الحدث. - نفاد مليون تذكرة قبل انطلاق البطولة يعكس الإقبال الكبير، مع تغطية إعلامية واسعة تشمل 54 دولة أفريقية و30 دولة أوروبية، مما يضفي إشعاعاً غير مسبوق على نسخة المغرب.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المستديرة إلى المغرب طوال شهر كامل، باعتباره مسرحاً لاستضافة نسخة 2025 لكأس أمم أفريقيا في الفترة الممتدة ما بين 21 ديسمبر/كانون الحالي و18 يناير/كانون الثاني القادم، وسط اهتمام إعلامي كبير، وأرقام قياسية تسجل لأول مرة، وفق ما أفاد به السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، موسينغو أومبا، أخيراً في الرباط.

ومن المرجح أن تحقق بطولة كأس أمم أفريقيا نجاحاً باهراً على مختلف المستويات، سواء من حيث التنظيم الجيد أو الإقبال الجماهيري الكثيف والتغطية الإعلامية الوازنة، ما يضع النسخة في خانة الأحداث الكروية الكبيرة التي استضافتها القارة الأفريقية على مر التاريخ، متجاوزة البعد الأفريقي المحض إلى البعد العالمي.

وتراهن الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على "كان المغرب" لكسب التحدي عبر تحطيم أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ هذه المسابقة الأفريقية، وهذا لتوفر المملكة على البنية التحتية الحديثة من فنادق مصنفة ومواصلات من الطراز العالي، وجودة الخدمات، والملاعب الرائعة التي ستستضيف مباريات البطولة في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وطنجة وفاس، بالإضافة إلى الخبرة التي راكمها المغرب في السنوات الأخيرة، بعد تنظيم مؤتمرات دولية وبطولات عالمية وقارية، من أبرزها كأس العالم للأندية ثلاث مرات، وكأس أمم أفريقيا للسيدات والصالات وكأس العالم للناشئات، الأمر الذي قد يحوّل "كان المغرب" إلى حدث عالمي بكل ما تعني الكلمة من معنى.

ومن مؤشرات نجاح هذه النسخة، نفاد أزيد من مليون تذكرة قبل انطلاق منافساتها بوقت وجيز من طرحها للبيع، في سابقة تعكس حجم الإقبال الجماهيري المحلي والأفريقي والعالمي على هذه البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الوازنة، عبر نقل مبارياتها في القنوات التلفزيونية في الـ54 دولة أفريقية، و30 دولة أوروبية، ما يمنح نسخة المغرب إشعاعاً غير مسبوق.

وبحسب اللجنة المنظمة للكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، فإنها تلقت بـ5500 طلب اعتماد من صحافيين ومؤسسات عالمية، سواء من داخل القارة الأفريقية أو خارجها، فضلاً عن أكثر من ألف طلب مرتبط بحقوق البث، في أرقام تؤكد حجم الاهتمام الدولي ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على أرض المغرب. أما مداخيل بيع التذاكر، فتجاوزت بكثير ما تحقق في نسخة ساحل العاج 2023، التي بلغت نحو 11 مليون دولار، مع توقعات بارتفاع الرقم أكثر، في ظل استمرار الطلب.

وكان المنسق العام بالاتحاد المغربي لكرة القدم، معاد حجي، كشف في لقاء تواصلي أن اللجنة المنظمة اتخذت كل ترتيباتها التنظيمية واللوجستية لضمان دخول سلس للجماهير إلى الملاعب في المدن الست بالمملكة، بالإضافة إلى اعتماد معسكرات قارة للمنتخبات المشاركة، وفق المعايير المعتمدة في بطولة كأس العالم، وهو ما يعزز طموح المغرب لتقديم نسخة نموذجية في تاريخ "الكان".