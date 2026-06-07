قبل المونديال.. لموشي يراجع أوراقه ويغيّر تشكيلة تونس أمام السويد

- يعتزم المدرب صبري لموشي إجراء تغييرات جذرية في تشكيلة منتخب تونس بعد الخسارة الودية أمام بلجيكا، حيث يخطط لإعادة بناء الدفاع بعودة علي العابدي ويان فاليري للأطراف، مع البحث عن شريك مناسب لمنتصر الطالبي في محور الدفاع. - يواجه لموشي تحديات في اختيار مدافعين جدد، حيث لم يثبت عمر الرقيق جدارته، بينما يفتقر رائد الشيخاوي للخبرة، ويبتعد ديلان برون عن المباريات منذ فترة طويلة. - سيشهد وسط الميدان عودة راني خضيرة وحنبعل المجبري بعد غيابهما، حيث يسعى لموشي لتعزيز الأداء بعد تجربة غير ناجحة لمحمد الحاج محمود.

يعتزم مدرب منتخب تونس لكرة القدم صبري لموشي (54 عاماً) القيام بتعديلات على تشكيلة "نسور قرطاج" خلال المواجهة الأولى في كأس العالم 2026 التي ستجمعهم بمنتخب السويد يوم 15 يونيو/حزيران، وذلك بعد أن اهتزت شباك الحارس مهيب الشامخ في خمس مناسبات أمام منتخب بلجيكا ودياً يوم السبت، وهي الخسارة التي تركت أثراً سلبياً وخلفت مرارة وصدمة قوية لدى الجماهير التونسية. وتراجعت أرقام منتخب تونس دفاعياً في الفترة الأخيرة، بعد بداية واعدة خلال التوقف الدولي في شهر مارس/آذار بتفادي قبول الأهداف، قبل أن تهتز الشباك في آخر مواجهتين في 6 مناسبات، بما أن المنتخب التونسي خسر أمام النمسا ودياً أيضاً بنتيجة (0ـ1).

وتؤكد تصريحات لموشي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أن التشكيلة التي واجهت بلجيكا لن تُعاود الظهور مجدداً في المباراة الافتتاحية في كأس العالم، إذ يخطط المدرب لإعادة بناء الخط الخلفي بصورة مختلفة. ومن المنتظر أن يعود علي العابدي للعب على الجهة اليسرى ويان فاليري على الجهة اليمنى، وقد كان كل منهما بديلاً في المباراة أمام بلجيكا. ويُواجه مدرب تونس إشكالاً في محور الدفاع وبشكل أساسي اختيار اللاعب الثاني الذي سيساند منتصر الطالبي، بما أن عمر الرقيق فشل في المهمة وكان من بين نقاط ضعف منتخب تونس في المباراة أمام بلجيكا، ولكن بقية الأسماء لا تبدو في وضع مثالي، بداية بديلان برون الذي يملك خبرة كبيرة، ولكنه ابتعد عن المباريات مدة طويلة ولم يشارك في أي لقاء منذ كأس أفريقيا مع فريقه أو المنتخب التونسي، كما أن رائد الشيخاوي تنقصه الخبرة وبدوره لم يشارك مع "نسور قرطاج" في أي لقاء رغم أنه كان حاضراً في مختلف المباريات مع اللموشي. كما أن آدم عروس لعب على يمين الدفاع ضد بلجيكا في اختيار كان غريباً. وسيبحث لموشي عن اللاعب القادر على اللعب إلى جانب الطالبي، حتى يستعيد محور الدفاع توازنه.

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كما أن تركيبة وسط الميدان ستعرف بدورها عودة الثنائي راني خضيرة وحنبعل المجبري، وقد اختار مدرب تونس منح الثنائي راحة في المباراة الأخيرة، ذلك أن المجبري أصيب ضد النمسا، وبالتالي فضل المدرب عدم المجازفة بالاعتماد عليه أساسياً في مواجهة "الشياطين الحمر" خوفاً من تعقد وضعه الصحي، وبالنسبة إلى خضيرة، فإن فشله في تقديم عرض جيد في أول ثلاث مباريات ودية دفع المدرب إلى محاولة اختبار محمد الحاج محمود مكانه، غير أن الأخير لم ينجح في استغلال الفرصة بالشكل المطلوب، ما يرجح عودة خضيرة إلى التشكيلة أمام السويد.