قبل معركة دور الـ16.. حرب نفسية بين هالاند ونجم برازيلي تشعل المونديال

كرة عالمية
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
01 يوليو 2026
هالاند يحتفل بهدفه ضد ساحل العاج في المونديال، 30 يونيو 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
هالاند يحتفل بهدفه ضد ساحل العاج في المونديال، 30 يونيو 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
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أشعل النجم البرازيلي رودريغو أجواء المعركة مع منتخب النرويج، بعدما وجه طلباً مباشراً إلى الهدّاف إرلينغ هالاند (25 عاماً)، الذي يعمل على مواصلة تألقه الكبير، الأحد القادم، في منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الأربعاء، أن مهاجم نادي ريال مدريد، رودريغو، لم ينتظر حتى يعلق على الصورة التي نشرها هالاند على حسابه في موقع "إنستغرام"، بعدما أراد نجم منتخب النرويج التعبير عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، عقب المرور من عقبة منتخب ساحل العاج.

وطلب رودريغو أخذ قسط من الراحة يوم الأحد القادم، لأنه عمل بشكل كبير للغاية، في إشارة واضحة من مهاجم ريال مدريد، إلى الأداء القوي الذي سجله هدّاف منتخب النرويج في بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى جعله يفكر بالراحة، بدلاً من أن يشكل ضغطاً كبيراً على مدافعي منتخب البرازيل، الذين يستعدون لخوض مباراة صعبة للغاية في دور الـ16.

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وتأتي خطوة رودريغو مع هالاند، ضمن الحرب النفسية التي بدأت بين نجوم الفريقين، الذين يستعدون حالياً لخوض المباراة القادمة في بطولة كأس العالم 2026، وكل منهم يُريد أن يترك بصمته ويهدي بلاده التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، من أجل مواصلة الرحلة صوب المباراة النهائية.

ويأمل منتخب البرازيل بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في استعادة هيبته المفقودة في بطولات كأس العالم خلال السنوات الماضية، فيما يطمح إرلينغ هالاند في قيادة منتخب النرويج إلى تحقيق المفاجأة الكبرى في دور الـ16، والعمل على إقصاء رفاق رودريغو من المسابقة الدولية، والمُضي قدماً نحو تحقيق أحلام جماهير "الفايكنغ".

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