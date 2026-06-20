- ستشهد مباراة تونس واليابان في كأس العالم، صباح الأحد، رمزية تاريخية كونها المباراة رقم 1000 في تاريخ البطولة، وسيحمل الحكم الروماني إشتفان كوفاتش شعاراً خاصاً على قميصه لهذه المناسبة. - استعرض تقرير الفيفا المباريات التاريخية في كأس العالم، بدءاً من المباراة الأولى في 1930 بين الولايات المتحدة وبلجيكا، وصولاً إلى المباراة رقم 900 في 2018 بين فرنسا وكرواتيا. - تميزت مباريات أخرى برقمها التاريخي، مثل المباراة 500 بين نيجيريا واليونان في 1994، والمباراة 600 بين فرنسا والأوروغواي في 2002.

ستحمل المباراة التي ستجمع بين منتخبي تونس واليابان، صباح الأحد (الساعة السابعة بتوقيت القدس المحتلة)، رمزية تاريخية، بما أنها ستكون المباراة الرقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وقد خصّ الاتحاد الدولي لكرة القدم، المباراة باهتمام كبير بحكم رمزيتها، ذلك أن الحكم الروماني إشتفان كوفاتش الذي سيقود المباراة، سيحمل على قميصه شعاراً خاصا يمّيز هذه المواجهة.

واستعرض تقرير نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، أهم المباريات التاريخية في سجل البطولة من حيث عددها وليس أهميتها. وافتتحت مباريات كأس العالم في 13 يوليو/تموز 1930 في مونتيفيديو، بإجراء مباراتين في الوقت نفسه، بين الولايات المتحدة 3-0 وبلجيكا (3ـ0) في المجموعة الرابعة، وفرنسا والمكسيك (4ـ1) في المجموعة الأولى. أما المباراة الرقم 100، فكانت في نسخة 1954 وجمعت النمسا بالأوروغواي في اللقاء الترتيبي، يوم 3 يوليو/تموز في سويسرا. وارتبطت المباراة الرقم 200 في النهائيات، بمواجهة النهائي في 30 يوليو 1966 بين إنكلترا وألمانيا في لندن وفاز المنتخب الإنكليزي باللقب. وبالنسبة إلى المباراة 300، فدارت يوم 18 يونيو/حزيران من نسخة 1978 في الأرجنتين، وتزامنت مع الجولة الثالثة مع إقامة مباراتين في الوقت نفسه بين إيطاليا والنمسا وألمانيا الغربية وهولندا. وجمعت المباراة الرقم 400 بين الأرجنتين وأوروغواي في 16 يونيو 1986 في المكسيك. وتُعتبر مباراة نيجريا واليونان في نسخة 1994 في الولايات المتحدة مميزة، بما أنها كانت الرقم 500 في سجل كأس العالم.

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وكان لقاء فرنسا والأوروغواي في نسخة 2002، الرقم 600 في كأس العالم وانتهى متعادلاً دون أهداف، وكانت فرنسا حاضرة مجدداً وذلك في اللقاء الرقم 700، والذي كان خلال ربع نهائي كأس العالم 2006 ضد إسبانيا وشهد تأهل المنتخب الفرنسي بنتيجة (3ـ1) يوم 27 يونيو، أما اللقاء الرقم 800 فجمع ألمانيا وغانا في كأس العالم 2014، وانتهت متعادلة (2ـ2) يوم 21 يونيو، ومرة أخرى يكون المنتخب الفرنسي حاضراً في مباراة بأهمية رمزية، حيث واجه في اللقاء الرقم 900 في كأس العالم، منتخب كرواتيا في نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، في 15 يوليو وتوجت فرنسا باللقب بانتصارها (4ـ2).