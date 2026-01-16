- في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، حارس الأردن عبد الرحمن سليمان احتفل بتصديه لركلة ترجيح ضد اليابان، لكن الكرة ارتدت بطريقة درامية ودخلت المرمى، مما أدى لفوز اليابان. - في عام 2013، جاكوب بارتون، حارس ليكسينغتون الأميركي، عاش موقفاً مشابهاً عندما احتفل بتصديه لركلة ترجيح، قبل أن تدخل الكرة المرمى، مانحة فريق إيرمو الفوز. - في يوليو 2023، حارس غزيرا يونايتد المالطي، ديفيد كاسار، ظن أنه أنقذ فريقه في دوري المؤتمر الأوروبي، لكن الكرة ارتدت ودخلت المرمى، مما أدى لفوز غلينتوران.

شهد عالم كرة القدم، عدة لقطات نادرة، جمعت بين الفرح المبكر والصدمة القاسية، كان أبطالها حراس مرمى، احتفلوا بالتصدي لركلات ترجيح قبل أن تعود الكرة بطريقة درامية إلى الشباك وتحتسب هدفاً. آخر هذه اللقطات جاءت في ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، عندما رد حارس منتخب الأردن، عبد الرحمن سليمان ركلة ترجيح أمام اليابان، اليوم الجمعة، واحتفل بالتصدي معتقداً أنه تصدى للركلة، لكن الكرة ارتدت بعد ذلك بطريقة خادعة من خلفه وعادت لتدخل الشباك، في مشهد صادم خطف الأنفاس وقلب المشاعر في ثوانٍ معدودة، قبل أن تنتهي الركلات بفوز "محاربي الساموراي".

وقبلها، وتحديداً في عام 2013، وبحسب تقرير صحيفة الغارديان البريطانية، عاش جاكوب بارتون، حارس مرمى فريق ليكسينغتون الأميركي، واحدة من أكثر اللحظات غرابة، بعد أن احتفل بتصديه لركلة ترجيح حاسمة، قبل أن يشاهد الكرة تدور من جديد وتتجاوز خط المرمى خلفه، مانحة فريق إيرمو الفوز بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، وحسم لقب ولاية ساوث كارولاينا.

وفي تايلاند، شهد نصف نهائي كأس تايلاند عام 2018، مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل 2-2، بين بانكوك سبورت كلوب وساتري أنغثونغ، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح. ومع وصول السلسلة إلى نتيجة مذهلة بلغت 19-19، تقدم حارس بانكوك سبورت نفسه لتنفيذ ركلة جزاء، التي ارتطمت بالعارضة قبل أن تعود وتسكن الشباك، وبعد إهدار الركلة التالية من المنافس، حسم بانكوك سبورت التأهل، في واحدة من أكثر سلاسل الترجيح جنوناً في تاريخ البطولة.

أما في أوروبا، وتحديداً في يوليو/تموز 2023، وجد حارس مرمى فريق غزيرا يونايتد المالطي نفسه في موقف حرج، خلال مواجهة غلينتوران الإيرلندي، في الدور التمهيدي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر هدف تعادل متأخر للفريق الإيرلندي، ومع تسجيل الطرفين الركلة الأولى، تقدم غزيرا 2-1 بعد الركلة الثانية. وظن ديفيد كاسار، حارس مرمى غزيرا، أنه أنقذ فريقه، بعدما لمس الركلة الثانية لغلينتوران وبدأ بالاحتفال، قبل أن ترتد الكرة من خلفه، وتدخل المرمى وسط ذهول الجميع، ما فجّر فرحة عارمة لدى المعلقين الإيرلنديين، لتنتهي السلسلة الطويلة بعد تنفيذ 27 ركلة، قبل أن يحسم غلينتوران المواجهة بفارق ركلة واحدة.