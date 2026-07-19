- شهد مونديال 2026 مباراة تاريخية بين إنكلترا وفرنسا، حيث انتهت بفوز إنكلترا 6-4، مما جعلها سادس مباراة في تاريخ كأس العالم تنتهي بعشرة أهداف أو أكثر، وفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية. - تضمنت قائمة المباريات ذات الأهداف العشرة أو أكثر مواجهات تاريخية مثل فوز البرازيل على بولندا 6-5 في 1938، وانتصار المجر على ألمانيا 8-3 في 1954، وفوز النمسا على سويسرا 7-5 في نفس العام. - قاد المدرب الألماني توماس توخيل منتخب إنكلترا لتحقيق هذا الإنجاز، حيث تألق اللاعب جود بيلنغهام ورفاقه في المباراة، ليحققوا المركز الثالث في البطولة.

دخلت المواجهة التي انتصر فيها منتخب إنكلترا على فرنسا، بستة أهداف مقابل أربعة أهداف تاريخ بطولات كأس العالم، بعدما استطاع رفاق الموهبة جود بيلنغهام تحقيق المركز الثالث خلال مونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وأصبحت المواجهة بين إنكلترا وفرنسا سادس مباراة في تاريخ بطولات كأس العالم تنتهي بعشرة أهداف أو أكثر، وفق ما ذكرته شبكة أوبتا البريطانية للإحصائيات الرياضية، التي عرضت قائمة اللقاءات التي حدثت خلال السنوات الماضية، حيث بدأ القصة منتخب البرازيل في عام 1938، عندما سحق منتخب بولندا بستة أهداف مقابل خمسة أهداف.

أما المواجهة الثانية، فكانت في بطولة كأس العالم عام 1954، عندما وقع منتخب ألمانيا ضحية لنظيره منتخب المجر، الذي استطاع عرض قوته الهجومية الضاربة، وأنهى المباراة لمصلحته بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فيما شهدت النسخة خطف منتخب النمسا انتصاراً صعباً للغاية أمام سويسرا بسبعة أهداف مقابل خمسة.

كرة عالمية 10 أهداف في قمة مجنونة.. إنكلترا ثالثة المونديال بفوزها على فرنسا

وبعد أربعة أعوام، وتحديداً في بطولة كأس العالم عام 1958، أظهر منتخب فرنسا قوته الهجومية، بعدما نجح في تحقيق انتصار عريض على منتخب باراغواي بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فيما عاد منتخب المجر إلى الظهور مرة أخرى في تاريخ المونديال، وتحديداً في نسخة عام 1982، التي أقيمت في إسبانيا، عندما استطاع سحق منتخب السلفادور بعشرة أهداف مقابل هدف.

وانتظرت جماهير الرياضة 44 عاماً، حتى تشاهد ما فعله منتخب إنكلترا بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، الذي قرر الدفع بكتيبة نجومه، حتى يواجهوا منتخب فرنسا، الذي ظهر في الشوط الثاني فقط، لكن رفاق النجم جود بيلنغهام، تمكنوا من حسم النتيجة لمصلحتهم بستة أهداف مقابل أربعة أهداف.