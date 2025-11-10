قبال يثير قلقاً في باريس وبيتكوفيتش يترقب تألقه مع الجزائر

- يواصل إيلان قبال، اللاعب الجزائري، تألقه في الدوري الفرنسي مع فريق باريس إف سي، حيث ساهم في تسعة أهداف خلال 11 مباراة، مما جعله محور الأداء الهجومي للفريق. - يواجه باريس إف سي تحديات بسبب اعتماده الكبير على قبال، خاصة مع اقتراب كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يُتوقع غيابه لفترة، مما دفع النادي للتخطيط لتعزيز خطه الهجومي في الانتقالات الشتوية. - يراقب مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، أداء قبال عن كثب، ويخطط لمنحه فرصة كبيرة في معسكر جدة، استعداداً لكأس أفريقيا المقبلة.

يواصل اللاعب الجزائري إيلان قبال (27 عاماً)، خطف الأنظار في فرنسا، بعد أن أصبح محور الأداء الهجومي لفريق باريس إف سي، ما جعله محل حديث محيط ناديه من جهة، وتحت أنظار مدرب "الخُضر"، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، من جهة أخرى، خصوصاً مع انطلاق معسكر "محاربي الصحراء" في مدينة جدة السعودية، غداً الاثنين.

ووفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، فإن نادي باريس إف سي يعيش وضعاً متناقضاً، فبينما يمكنه الافتخار بالمردود الكبير لنجمه الجزائري، إيلان قبال، يجد نفسه في موقف مقلق، بسبب اعتماده شبه الكامل على موهبته، وتوضح الصحيفة أن النادي الباريسي يخطط، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز خطه الهجومي لتخفيف الضغط عن قبال، بعدما تحوّل إلى صانع الفارق الوحيد تقريباً في تشكيلة الفريق. وكما كشفت "ليكيب"، فإن قبال ساهم منذ انطلاق الموسم الحالي في تسعة أهداف خلال 11 مباراة، مؤكداً أنه أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي لكرة القدم.

غير أن هذا التألق تحوّل في الوقت نفسه إلى نقطة ضعف للفريق، لأن الأداء الجماعي يتراجع بشكل واضح، في غيابه أو عند انخفاض مستواه. ويزداد قلق باريس إف سي مع اقتراب كأس أمم أفريقيا 2025، التي يُتوقع أن يُشارك فيها اللاعب إيلان قبال مع المنتخب الجزائري، ما يعني غيابه عن النادي لفترة تقارب الشهر، ولذلك، باشرت الإدارة الفنية استعداداتها المبكرة لتلك المرحلة الحساسة، التي قد تُشكّل اختباراً حقيقياً لمرونة الفريق.

ومن جانبه، يراقب فلاديمير بيتكوفيتش وضع اللاعب عن كثب، إذ علم "العربي الجديد" من مصدره في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن المدرب البوسني قرر إعطاء فرصة كبيرة للاعب قبال في معسكر جدة، ويتخلله لقاءان وديان أمام منتخبي زيمبابوي والسعودية. وأوضح المصدر أن بيتكوفيتش يرى أن الفرصة أصبحت مواتية لتجربة اللاعب في أجواء المنتخب، تمهيداً لمنحه دوراً أكبر خلال بطولة كأس أفريقيا المقبلة.

وكما تشير مصادر فنية داخل المنتخب، فإن قبال سيكون أمام منافسة قوية على مركزه مع نجوم بحجم نجم الأهلي السعودي، رياض محرز (34 عاماً)، وجناح فاينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى (23 عاماً)، غير أن الأداء الذي يقدمه في الدوري الفرنسي لكرة القدم يجعله مرشحاً جدياً للدخول في حسابات الجهاز الفني، خلال المرحلة المقبلة.