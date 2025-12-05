قاعدة غير معلنة تغيّر مجموعتي فرنسا والأرجنتين لهذا السبب

05 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 23:00 (توقيت القدس)
لقاء فرنسا والأرجنتين في ملعب لوسيل،18 ديسمبر 2022 (إرسين إرتورك/Getty)
- أثارت قرعة كأس العالم 2026 جدلاً بعد تبادل الأرجنتين وفرنسا مجموعتيهما، حيث انتقلت الأرجنتين من المجموعة التاسعة إلى العاشرة، وفقاً لقاعدة جديدة تهدف لحماية المسار حتى النهائي.
- القاعدة الجديدة، التي لم تُعلن للجماهير، تهدف إلى فصل المنتخبات الأربعة الأفضل تصنيفاً، وهي إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، وإنكلترا، لتجنب مواجهتها قبل النهائي.
- التبديل لم يكن خطأً تنظيمياً، بل تطبيقاً للوائح فنية مستحدثة تضمن مواجهة العمالقة في المراحل الحاسمة، مما يضيف تعقيداً لمجموعة فرنسا.

أثارت اللحظات التي تلت سحب كرة منتخب الأرجنتين في قرعة كأس العالم 2026 جدلاً واسعاً ودهشة لدى المتابعين، بعد أن تبادلت فرنسا والأرجنتين مجموعتيهما في سابقة لافتة. فبعد أن سُحبت الأرجنتين في البداية لتكون على رأس المجموعة التاسعة، سرعان ما جرى تحويلها إلى المجموعة العاشرة، لتذهب المجموعة التاسعة في النهاية إلى المنتخب الفرنسي.

ويكمن التفسير في قاعدة جديدة وغير معلنة للجماهير تهدف إلى حماية المسار حتى النهائي، وفقاً لما نشرته مجلة ليكيب الفرنسية، اليوم الجمعة. وأوجبت هذه القاعدة التبديل الفوري، والتي جرى إدراجها ضمن لوائح القرعة هذا العام، لتهدف بشكل أساسي إلى تجنب مواجهة المنتخبات الأربعة الأفضل تصنيفاً في العالم قبل الدور النهائي للبطولة.

ووفقاً لتصنيف "فيفا" المعتمد للقرعة، كانت المنتخبات المعنية بالحماية هي إسبانيا والأرجنتين، بصفتهما المصنفين في المركزين الأول والثاني، واللذان يجب فصل مساريهما. وفرنسا وإنكلترا المصنفان في المركزين الثالث والرابع، واللذان يجب فصل مساريهما أيضاً.

وبما أن الأرجنتين المصنفة الثانية وإسبانيا المصنفة الأولى، فيجب أن تقعا في نصفين مختلفين من الجدول لتجنب الصدام المبكر المحتمل، لذلك كان لزاماً على حامل لقب بطل العالم أن ينتقل إلى المجموعة العاشرة، وهي آخر مجموعة متاحة تسمح بوضعها في المسار المناسب الذي يفصلها عن إسبانيا. ونتيجة لهذا التغيير الإجرائي، آلت المجموعة التاسعة، التي كانت مخصصة للأرجنتين في السحب الأول، إلى منتخب فرنسا. وبهذا، تكون القرعة قد وجهت الديوك لمواجهة تحدٍّ قوي مبكر، إذ ورثت فرنسا أيضاً المواجهة المحتملة مع منتخب السنغال في دور المجموعات، وهي مجموعة وصفت بالمعقدة مقارنة بمسار الأرجنتين الجديد.

عانى الصحافيون بشكلٍ كبير قبل الدخول إلى مكان الحدث، 5 ديسمبر 2025 (أندرو هارنيك/Getty)
تفتيش مُرهِق وطوابير مجمّدة يسبقان قرعة كأس العالم 2026

ولم يكن التبديل خطأ في التنظيم بين المجموعتين التاسعة والعاشرة، بل هو تطبيق دقيق للوائح الفنية المستحدثة في قرعة كأس العالم 2026، والتي تضمن إبقاء الجماهير على ترقب لمواجهة العمالقة المنتظرة في المراحل الحاسمة من البطولة، وتحافظ على التوازن بين أطراف الجدول.

