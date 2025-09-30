"قاعدة الظرف" تثير الجدل وتفتح باب الانتقادات في كأس رايدر للغولف

- أثار كأس رايدر 2025 جدلاً حول "قاعدة الظرف" التي تُستخدم نادراً منذ 1979، حيث تتطلب وضع اسم لاعب في ظرف مغلق يُفتح فقط عند إصابة لاعب من الفريق المنافس، مما يمنح كل فريق نصف نقطة. - انتهت البطولة بفوز أوروبا 15-13 بعد إصابة النرويجي فيكتور هوفلاند، بينما طالب قائد الفريق الأميركي كيجان برادلي بتغيير القاعدة، واصفاً إياها بأنها "أكثر القواعد ظلماً في الرياضة". - دافع لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي، عن القاعدة مشيراً إلى سوابق تاريخية، مؤكداً على أهمية الاتفاقيات والعقود الموقعة بين القادة.

انطلق أول جدل، بعد انتهاء منافسات كأس رايدر للغولف 2025، والذي تمحور حول القاعدة الغريبة المعروفة بـ "قاعدة الظرف"، والتي لم يُحتج إلى استخدامها سوى في مناسبات قليلة جداً، منذ إقرارها عام 1979.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، فإن هذه القاعدة فريدة من نوعها، إذ يُطلب من قائدي منتخبي الولايات المتحدة وأوروبا، وضع اسم لاعب في ظرف مغلق، لا يُفتح إلا إذا تعرض لاعب من الفريق المنافس لإصابة، تمنعه من خوض جولة الفردي الأخيرة. وفي هذه الحالة يحصل كل فريق على نصف نقطة. وخلال اليومين الأولين لا توجد مشكلة، لأن اللاعب المصاب يمكن استبداله قبل انطلاق المباراة بأي زميل آخر من الفريق.

وأنهت أوروبا اليوم الثاني بنتيجة مريحة 11.5-4.5، وقبل بداية مواجهات الفردي كانت النتيجة 12-5. لكن بدلاً من إقامة 12 مباراة فردية كما هو معتاد، لُعبت 11 فقط، بسبب إصابة النرويجي فيكتور هوفلاند في الرقبة، فيما كان الخاسر من الجانب الأميركي هاريس إنغليش. وانتهت النسخة الحالية بنتيجة 15-13 لصالح أوروبا. واللافت أن منافسة سولهايم كب، النسخة النسائية من كأس رايدر، لا تتضمن قاعدة "الظرف"، وفي حال انسحاب لاعبة بسبب الإصابة، تُمنح النقطة كاملة لمنافستها.

دونالد يدافع عن قاعدة "الظرف" وبرادلي يطالب بتغييرها

أوضح قائد الفريق الأوروبي، لوك دونالد، أنه لا يرى سبباً لتغيير هذه القاعدة، مستشهداً بحالتين سابقتين جرى فيهما تطبيقها، قائلاً: "أعتقد أن ذلك حدث عام 1991 مع ستيف بات (الولايات المتحدة)، وكانت رايدر كب متقاربة جداً حينها 14.5-13.5 (للولايات المتحدة). كما حدث عام 1993 حين لم يتمكن سام تورانس من اللعب بسبب إصابة في إصبع القدم. فازت الولايات المتحدة وقتها 15-13". وأضاف الإنكليزي أنه كان من الممكن أن يشعر بالظلم لكنه تقبّل الوضع: "كنت واثقاً تماماً من أنني سأفوز بنقطتي لو لعبت". وذكّر اللاعب بالاتفاقيات الموقعة: "لدينا عقود لهذا السبب، واتفاقات بين القادة لهذه المواقف. القاعدة هي القاعدة وهي سارية منذ فترة طويلة".

في المقابل، يرى قائد الفريق الأميركي، كيجان برادلي، أن القاعدة التاريخية يجب أن تتغير قائلاً: "لدي بعض الأفكار لكنني لن أطرحها الآن، لكن القاعدة يجب أن تتغير. هذا أمر واضح للجميع في عالم الرياضة. ليس لدي شيء ضد فيكتور (هوفلاند)، لكن القاعدة يجب أن تتغير قبل النسخة القادمة من كأس رايدر". وأكد أن كثيرين في الولايات المتحدة يعتبرونها "أكثر القواعد ظلماً في الرياضة".