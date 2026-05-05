أكد لاعب نادي ناشفيل الأميركي، أحمد قاسم (22 عاماً)، إنه لم يحسم بعد قراره بشأن تمثيل منتخب العراق في كأس العالم هذا الصيف. اللاعب الذي يخوض موسمه الثاني في الدوري الأميركي، أكد في مقابلة مع صحيفة بوروس تيدنينغ السويدي، اليوم الثلاثاء، أن الأمر لا يزال مفتوحاً، وبين أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستجيب لمحاولات استقطابه من المنتخب العراقي قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وتداولت الصحافة العراقية أنباءً مؤخراً، تفيد بأن قاسم اختار تمثيل العراق، بلد والدته، إلّا أن هذه المعلومات لم تُؤكَّد رسمياً لا من اللاعب ولا من محيطه في السويد. وسبق قاسم تمثيل منتخبات السويد السنية حتى فئة تحت 21 عاماً، لكنه يملك، وفقاً لخلفيته العائلية، أحقية الاختيار بين أربعة منتخبات هي: السويد، العراق، فلسطين، والأردن، ويتوجب عليه في المرحلة المقبلة اتخاذ قرار نهائي.

وحول اهتمام المنتخب العراقي به، قال قاسم في حديثه لصحيفة بوروس تيدنينغ: "أعلم أن هناك اهتماماً، لكنني لم أتخذ قراري بعد". ويعيش اللاعب، الذي انتقل من موتالا إلى إلفسبورغ في الدوري السويدي قبل احترافه في الولايات المتحدة، فترة مميزة هذا الموسم مع فريقه الأميركي. فقد سجل أهدافاً وقدم تمريرات حاسمة، وساهم في تصدر ناشفيل مجموعته في الدوري الأميركي للمحترفين، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

كرة عربية العراق يحسم ملف نامو ويعزز خيارات أرنولد قبل كأس العالم 2026

كما تطرّق قاسم إلى تجربته في ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام كلوب أميركا، الذي أقيم على ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي، حيث أُقيم نهائي كأس العالم عام 1986. وقال: "ملعب أزتيكا واحد من أعظم ملاعب العالم. مجرد الدخول إليه كان شعوراً مهيباً". وفي نصف النهائي أمام تيغريس المكسيكي، خسر ناشفيل ذهاباً على أرضه 0-1، وشارك قاسم في الدقائق الثلاثين الأخيرة، ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب فجر غدٍ الأربعاء.