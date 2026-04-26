- أحمد قاسم، اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، يلفت الأنظار بأدائه المميز مع نادي ناشفيل الأمريكي، حيث ساهم في تصدر فريقه للمنطقة الشرقية في الدوري الأمريكي لكرة القدم. - الاتحاد العراقي لكرة القدم يسعى لضم قاسم إلى صفوف "أسود الرافدين"، مستفيدًا من أصول والدته العراقية، لتمثيل العراق في الاستحقاقات الدولية المقبلة، بما في ذلك كأس العالم 2026. - الاتصالات مستمرة بين قاسم والاتحاد العراقي، وسط رغبة اللاعب في المشاركة في بطولات كبرى، بينما لم يصدر تعليق رسمي من الاتحاد السويدي بشأن مستقبله الدولي.

يبدو أن ملف مستقبل اللاعب أحمد قاسم (22 عاماً)، دخل مرحلة حساسة، في ظل تصاعد الاهتمام من الاتحاد العراقي لكرة القدم، بمحاولة ضمه إلى صفوف "أسود الرافدين"، تمهيداً للاستفادة من خدماته في الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وبحسب موقع فوتبول سكنلين السويدي، اليوم السبت، فإن اللاعب قدّم مستويات لافتة مع نادي إلفسبورغ السويدي، قبل أن ينتقل في فبراير/شباط 2025 إلى نادي ناشفيل الأميركي، وواصل تألقه في الدوري الأميركي لكرة القدم، حيث يحتل فريقه حالياً صدارة المنطقة الشرقية متقدماً على إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما شارك قاسم في آخر مباراة لمدة 84 دقيقة وساهم في الفوز على أتلانتا بهدفين دون رد. وعلى الصعيد الدولي، مثّل قاسم عدة منتخبات سويدية للفئات العمرية، وكان آخرها منتخب تحت 21 عاماً، إلا أن مستقبله الدولي قد يشهد تغييراً كبيراً خلال الفترة المقبلة. وبحسب الموقع ذاته، يعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم على محاولة استقطاب اللاعب، مستفيداً من أصول والدته العراقية، ما يفتح الباب أمام إمكانية تمثيله لمنتخب العراق في المستقبل.

وتشير المصادر إلى أن الاتصالات بين الطرفين مستمرة، في ظل وجود رغبة لدى اللاعب في خوض تجربة المشاركة في بطولة كبرى مثل كأس العالم، في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي عن الاتحاد السويدي لكرة القدم، رغم قلق إدارة المنتخب الأول من ضياع موهبة قاسم. ويستعد المنتخب العراقي لخوض مباريات قوية في دور المجموعات للمونديال، حيث يواجه منتخبات النرويج وفرنسا في الولايات المتحدة، ثم السنغال في كندا، ضمن مجموعة قوية في البطولة، في وقت يضم فيه الفريق عدة لاعبين مثلوا منتخبات الفئات السنية في السويد، من بينهم بيتر كوركيس، إيمار شير، كيفن يعقوب، حسين علي، وربين سولاقا.