- فتحت السلطات التركية تحقيقاً واسعاً في قضية غسل أموال واحتيال مالي تتعلق بنادي قاسم باشا، بعد اتهام مالكه توغاي سينر بجرائم جنائية خطيرة، مما أدى إلى وضع النادي تحت الوصاية الحكومية. - صادرت السلطات شركات تابعة لسينر، وأحالت إدارتها إلى الصندوق العام لضمان الودائع، وسط شبهات بوجود شبكة منظمة للتهرب الضريبي وغسل الأموال، خاصة بعد صفقة مثيرة للجدل في ديسمبر 2024. - أثار وضع النادي تحت الوصاية صدمة في الشارع الرياضي التركي، حيث يُعتبر رمزاً مهماً، وينتظر الجميع نتائج التحقيقات وسط مستقبل غامض للنادي.

فتحت السلطات التركية تحقيقاً واسعاً في قضية غسل أموال واحتيال مالي قد يطاول نادي قاسم باشا، أحد أندية الدوري الممتاز، بعدما ارتبط اسم مالكه توغاي سينر بسلسلة من التهم الجنائية الخطرة. وجاءت الخطوة القضائية بعدما أصدر المدعون العامون أمراً بتوقيف رجل الأعمال، الذي فرّ إلى الخارج، فيما قررت الدولة وضع النادي تحت الوصاية والإشراف الحكومي المباشر.

وأصدرت النيابة العامة أوامر بمصادرة عدد من الشركات التابعة لسينر، وفقاً لما أشارت إليه مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الأربعاء، من بينها "بارك هولدينغ" و"سيلوبي إليكتريك"، وأحالت إدارتها إلى الصندوق العام لضمان الودائع. كما أكدت تقارير صحافية تركية أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية شبهات قوية بوجود شبكة منظمة للتهرب الضريبي وغسل الأموال عبر صفقات مشبوهة. وربط المدعون التحقيق بصفقة مثيرة للجدل أبرمت في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حين اشترت مجموعة "جان هولدينغ" قنوات تلفزيونية بارزة من مجموعة سينر، من بينها "هابرتورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ". واعتبر الادعاء أن هذه العملية المالية تنطوي على مؤشرات واضحة لغسل أموال غير مشروعة.

وشهدت القضية تطورات متسارعة، إذ صادرت السلطات أكثر من 120 شركة مرتبطة بـ"جان هولدينغ"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، واعتقلت عدداً من مسؤوليها، بينهم رئيسها كمال جان، الذي أُودع السجن لاحقاً. وبذلك بات ملف قاسم باشا جزءاً من واحدة من كبرى القضايا الاقتصادية في تركيا خلال الأعوام الأخيرة.

وأثار وضع نادي قاسم باشا تحت الوصاية صدمة في الشارع الرياضي التركي، خصوصاً أنّ النادي يحمل رمزية خاصة، كونه الفريق الذي نشأ فيه الرئيس رجب طيب أردوغان، ويلعب مبارياته على ملعب يحمل اسمه. واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً دراماتيكياً في العلاقة بين الرياضة والسلطة، وتكشف عن حجم تغلغل المصالح الاقتصادية داخل كرة القدم التركية. وينتظر الشارع التركي ما ستسفر عنه التحقيقات في الأسابيع المقبلة، بينما يواجه نادي قاسم باشا مستقبلاً غامضاً بين معركة البقاء في الدوري ومعركة البقاء خارج قفص الاتهامات.