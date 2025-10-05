قائمة منتخب مصر تثير الجدل: استبعاد أفضل حارس مرمى وتجاهل الأزمات

- أثار حسام حسن، مدرب منتخب مصر، الجدل بسبب اختياراته للمباريات ضد جيبوتي وغينيا بيساو، حيث استبعد لاعبين مميزين مثل أحمد الشناوي ومحمد إسماعيل رغم تألقهم، مما أثار استغراب الجماهير. - ضم المنتخب لاعبين غير جاهزين فنياً مثل مصطفى فتحي ومصطفى شوبير، رغم غيابهم عن المباريات لفترات طويلة، مما يثير تساؤلات حول جاهزيتهم للمشاركة في التصفيات. - لم يشهد المنتخب تطويراً في حل أزمة صيام المهاجمين، حيث اعتمد على الثنائي المعتاد مصطفى محمد وأسامة فيصل، مع الاعتماد الكبير على محمد صلاح لتحقيق التأهل لكأس العالم.

عاد الجدل ليُلاحق مدرب منتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن (59 عاماً)، بسبب اختياراته الرسمية لخوض مباراتي مصر أمام جيبوتي في المغرب وغينيا بيساو في القاهرة، يومي 8 و12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي على الترتيب، في الجولتين التاسعة والعاشرة من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وفرضت عدة ظواهر نفسها على اختيارات مدرب المنتخب المصري، التي شهدت غياب المفاجآت المدوية، ولكن سيطر عليها تجاهل لاعبين مميزين، إذ فاجأ في ظاهرة أولى، جماهير الكرة المصرية باستبعاد لاعبين من الحسابات تألقوا بشكل لافت مؤخراً، يتصدرهم أحمد الشناوي (33 عاماً) حارس مرمى بيراميدز الذي يعيش أفضل فتراته الكروية، والذي قاد فريقه للفوز على الأهلي السعودي (3-1) في كأس إنتركونتيننتال، وهو مصنف حالياً أفضل حارس مرمى في مصر، خاصة مع هبوط مستوى محمد الشناوي (37 عاماً) ومحمد صبحي (26 عاماً) في مباريات الأهلي والزمالك الأخيرة. كما خرج من حسابات حسام حسن أفضل مدافعي الدوري المحلي في آخر خمس جولات رغم أزمة المنتخب المصري الدفاعية، ونعني به محمد إسماعيل (26 عاماً)، نجم الزمالك المتألق بشكل لافت رفقة فريقه.

وبرزت ظاهرة ثانية تمثلت في ضم لاعبين غير جاهزين فنياً في ظل الغياب عن المباريات لفترة، مثل مصطفى فتحي (31 عاماً)، نجم وسط فريق بيراميدز، الذي عانى من إصابة قوية منذ بداية الموسم، ومصطفى شوبير (25 عاماً)، حارس مرمى الأهلي الذي لم يشارك سوى في مباراة واحدة في آخر خمس مباريات للأهلي في الدوري، ليكون ضمن حراس المرمى أمام جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات المونديال.

وتمثلت ثالث ظواهر قائمة منتخب مصر في عدم وجود تطوير حقيقي في حل أزمة صيام مهاجمي منتخب مصر، والاكتفاء بالثنائي المعتاد في الأشهر الأخيرة، مصطفى محمد (28 عاماً)، مهاجم نانت الفرنسي، وأسامة فيصل (24 عاماً)، مهاجم البنك الأهلي، على أن يكون الأمل الحقيقي في حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم ممثلاً في محمد صلاح (33 عاماً)، قائد المنتخب المصري وهداف ليفربول الإنكليزي.

وضمت قائمة منتخب مصر كلاً من محمد الشناوي ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمود حسن "تريزيغيه" وأحمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل في الوسط، ومصطفى محمد وأسامة فيصل ومحمد صلاح في الهجوم.