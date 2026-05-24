قائمة منتخب الجزائر المتوقعة لمونديال 2026.. جدل حول زيدان وبن ناصر

- يستعد منتخب الجزائر للمشاركة في كأس العالم 2026 بعد غياب 12 عاماً، مع ترقب جماهيري للإعلان عن القائمة النهائية التي سيعتمد عليها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، والمتوقع إعلانها في 31 مايو. - سيخوض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين ضد هولندا وبوليفيا ضمن التحضيرات النهائية، مع تأكيد مشاركة حارس غرناطة لوكا زيدان رغم إصابته. - تشهد القائمة المرتقبة استقراراً في خط الدفاع، بينما قد يشهد خط الوسط بعض التعديلات، مع بقاء مصير إسماعيل بن ناصر غير محسوم، وتوقعات بضم أسماء بارزة في خط الهجوم.

يستعد منتخب الجزائر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بعد غياب دام نحو 12 عاماً، وسط ترقب جماهيري كبير للإعلان الرسمي عن القائمة التي ستخوض منافسات المونديال والأسماء التي سيعتمد عليها المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش خلال هذه البطولة.

ومن المنتظر أن يُعلن مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة منتخب الجزائر التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل، الموافق 31 مايو/أيار الحالي، بحسب المعلومات التي نشرها موقع "سبورت إف آر" الفرنسي الأحد، خصوصاً أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي هولندا وبوليفيا ضمن تحضيراته الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

وبحسب التصور الأولي للقائمة المرتقبة، فإن حارس مرمى نادي غرناطة الإسباني لوكا زيدان سيكون حاضراً رغم الإصابة بعد تعرضه لكسر في الفك مؤخراً، إذ لا يُتوقع أن تمنعه من المشاركة في المونديال حسب ما أكده الأطباء، بالإضافة إلى الحارسين ميلفين ماستيل وأسامة بن بوط.

كرة عربية منتخب الجزائر يرفض تسريح بوداوي نجم نيس المهدّد بالهبوط

ولن يضم خط دفاع منتخب الجزائر مفاجآت كبيرة بحضور متوقع لكل من عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري، كيليان بلغالي، أحمد بلعيد، جوان حجام، سمير شرقي، أشرف عبادة ومهدي دورفال، في المقابل قد يشهد خط الوسط بعض التعديلات مع إمكانية استبعاد أسماء مثل حيماد عبدلي وعادل عشيش وآدم زرقان، مقابل حضور نبيل بن طالب، حسام عوار، ياسين تيتراوي، هشام بوداوي، إبراهيم مازة، فارس شايبي، رامز زروقي، في حين يبقى مصير إسماعيل بن ناصر غير محسوم حتى الآن. أما في خط الهجوم، فمن المتوقع أن تضم القائمة أسماء مثل محمد عمورة، أنيس حاج موسى، رياض محرز، أمين غويري وعادل بولبينة، بغداد بونجاح وفارس غيديميس ومحمد بيلومي، بينما من الممكن استدعاء لاعبين مثل نذير بن بوعلي وريان كولي.