قائمة خسائر برشلونة المالية بعد الإقصاء من دوري الأبطال

- تكبد برشلونة خسارة مالية كبيرة بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، حيث فقد 15 مليون يورو كانت مخصصة للأندية المتأهلة إلى نصف النهائي. - حُرم النادي من فرصة زيادة عائداته بمبلغ 18.5 مليون يورو إضافية في حال بلوغ النهائي و6.5 مليون يورو أخرى في حال التتويج، بالإضافة إلى إيرادات مباراة إضافية على أرضه. - رغم الخسائر، حقق برشلونة إجمالي عائدات بلغ حوالي 100.34 مليون يورو، لكن الخروج المبكر يمثل فرصة ضائعة لتعزيز الإيرادات والاستقرار المالي.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تفاصيل الخسارة المالية التي تكبدها فريق برشلونة، عقب خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء، في ضربة لم تكن رياضية فحسب، بل امتدت لتؤثر بشكل مباشر على مداخيل النادي. وبحسب التقرير، فقد خسر برشلونة ما لا يقل عن 15 مليون يورو، وهي المكافأة التي كانت مخصصة للأندية المتأهلة إلى نصف النهائي، بعد أن فشل في تجاوز هذا الدور. وأوضحت الصحيفة أن هذا المبلغ انتقل إلى أتلتيكو مدريد الذي حجز بطاقة العبور بدلًا من الفريق الكتالوني.

ولم تتوقف الخسارة عند هذا الحد، إذ أشارت الصحيفة إلى أن النادي كان يملك فرصة لزيادة عائداته بشكل كبير في حال واصل مشواره، حيث كان بإمكانه الحصول على 18.5 مليون يورو إضافية في حال بلوغ النهائي، إلى جانب 6.5 مليون يورو أخرى، في حال التتويج باللقب. كما حُرم النادي من إيرادات مباراة إضافية على أرضه، والتي كانت ستدر أرباحًا كبيرة من بيع التذاكر وحقوق الضيافة.

ورغم هذه الخسائر، أوضحت الصحيفة أن برشلونة أنهى مشاركته في البطولة بإجمالي عائدات بلغ حوالي 100.34 مليون يورو، وهو رقم ضخم يعكس قوة النادي تسويقيًا وتنافسيًا، ويُعد ثالث أعلى دخل أوروبي في تاريخ برشلونة في دوري الأبطال، لكن التقرير شدد على أن هذا الرقم، رغم أهميته، لا يعكس الطموحات التي كانت موضوعة قبل انطلاق البطولة، حيث كان الهدف داخل أروقة النادي هو الوصول على الأقل إلى نصف النهائي لتعزيز الإيرادات، ومواصلة الاستقرار المالي. واعتبرت الصحيفة أن خروج برشلونة المبكر يمثل فرصة ضائعة على المستويين الرياضي والاقتصادي، في وقت يحتاج فيه النادي لكل مصدر دخل ممكن لدعم مشروعه المستقبلي.