قائمة العراق لملحق مونديال 2026: غموض حول أيمن حسين وعودة إقبال

- أعلن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد قائمة منتخب العراق للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث سيواجه العراق منتخبي إندونيسيا والسعودية في أكتوبر. - شهدت القائمة عودة زيدان إقبال بعد تعافيه من الإصابة، وغياب أمجد عطوان، مع علامات استفهام حول مشاركة أيمن حسين بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية. - الفحوصات الأولية لإصابة أيمن حسين غير حاسمة، ومن المتوقع إجراء فحوصات أدق لتحديد مشاركته، بينما تشكل عودة إقبال دفعة معنوية للفريق.

أعلن مدرب منتخب العراق الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً) القائمة الرسمية التي ستخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستشهد مواجهة "أسود الرافدين" لمنتخبي إندونيسيا والسعودية، يومي 11 و14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وشهدت قائمة منتخب العراق لكرة القدم عودة نجم الوسط زيدان إقبال، بعد تعافيه من الإصابة، وغياب نجم نادي زاخو أمجد عطوان، مع وجود علامات استفهام كبيرة حول موقف المهاجم البارز أيمن حسين. وضمت القائمة التي اعتمدها أرنولد كلاً من: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب، في حراسة المرمى، وضم خط الدفاع: ريبين سولاقا، مناف يونس، زيد تحسين، أكام هاشم، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، فرانس بطرس، مصطفى سعدون، حسين علي. وجاء في خط الوسط: إيمار شير، كيفن يعقوب، إبراهيم بايش، أسامة رشيد، أمير العماري، شيركو كريم، ماركو فرج، منتظر ماجد، بشار رسن، علي جاسم، يوسف الأمين، حسن عبد الكريم. وفي الهجوم: أيمن حسين، مهند علي، عمار محسن.

وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية إصابة مهاجم المنتخب العراقي ونادي الكرمة أيمن حسين بتمزق في العضلة الخلفية، ما قد يحرمه من الظهور في مباريات الملحق، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام أربيل، أمس الجمعة، في الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق، ليغادر الملعب بعد 19 دقيقة فقط من بدايتها.

وكشفت تقارير صحافية أن الفحوصات التي أجريت حتى الآن تبقى أولية، بينما ينتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات أدق غداً الأحد، ستحدد مدى خطورة الإصابة، ومِن ثمّ تحديد إمكانية مشاركته في الملحق الحاسم. وفي المقابل، شكلت عودة لاعب نادي أوتريخت الهولندي زيدان إقبال بعد فترة غياب بسبب الإصابة دفعة معنوية مهمة لمنتخب العراق، خاصة مع خبراته الأوروبية.