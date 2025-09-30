قائمة العراق للملحق الآسيوي: أرنولد بين الثبات والمجازفة بالتعزيزات

- أعلن الجهاز الفني لمنتخب العراق لكرة القدم عن القائمة النهائية للمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد متابعة دقيقة لمباريات الأندية واللاعبين المحترفين. - من المقرر أن يسافر المنتخب إلى جدة في السادس من أكتوبر، مع تطبيق إجراءات تنظيمية صارمة لضمان سلامة البعثة. - يواجه المدرب غراهام أرنولد تحدي الثبات على القائمة الفائزة ببطولة تايلاند أو ضم لاعبين جدد، مع التركيز على تجانس التشكيلة وخبرة اللاعبين في المواجهات الحاسمة.

قرّر الجهاز الفني لمنتخب العراق لكرة القدم إعلان القائمة النهائية، التي ستخوض منافسات الملحق الآسيوي الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مطلع الأسبوع المقبل. وقال المنسق الإعلامي لمنتخب العراق سلام المناصير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": "إن تأخر الكشف عن القائمة النهائية جاء بناءً على رغبة المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، وجهازه المساعد، بمتابعة مباريات أندية الشرطة وزاخو والزوراء، ضمن استحقاقاتها الخارجية، إضافة إلى الاطلاع بدقة على مستويات بعض اللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية، لا سيما أولئك الذين عادوا مؤخراً من الإصابة".

وأضاف المناصير: "قرر الجهاز التدريبي، وبالتشاور مع اتحاد الكرة، أن يكون السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً لسفر وفد المنتخب إلى مدينة جدة السعودية، إذ سيجري تطبيق إجراءات وضوابط تنظيمية صارمة فور الوصول، في خطوة تهدف إلى تحصين البعثة من أي تأثيرات جانبية".

ويبدو أن مدرب العراق الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً) متأرجح بين الثبات على القائمة، التي أحرزت لقب بطولة تايلاند مؤخراً، ومنح فرصة لبعض اللاعبين الجدد، خاصة في ظل حساسية مباراة الملحق الآسيوي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وأكد مراقبون أن الملحق لا يتحمل اختبار لاعبين جدد، أو المجازفة بضم عناصر تألقت في فترة قصيرة، ما يجعل الثقة بالقائمة السابقة الخيار الأكثر أماناً. ويعتبر هذا التوجه من الجهاز الفني خطوة استراتيجية لضمان تجانس التشكيلة، مع الاعتماد على خبرة اللاعبين في المواجهات الحاسمة، بعد نجاحهم في التألق ببطولة تايلاند، والاستفادة من الانسجام الذي تحقق بين اللاعبين طوال الفترة الماضية.

وضمت قائمة بطولة ملك تايلاند حينها، جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب لحراسة المرمى، وريبين سولاقا ومناف جاسم وعلي فائز وزيد تحسين وشيركو كريم وفرانس بطرس وأحمد يحيى، وميرخاس دوسكي وأمجد عطوان وأسامة رشيد. وفي مركز خط الوسط، جاء أمير العماري وكيفن يعقوب وسجاد جاسم ويوسف الأمين وإبراهيم بايش وبشار رسن وماركو فرج ومنتظر الماجد. وفي خط الهجوم، أيمن حسين، ومهند علي "ميمي"، فيما انسحب لاعب إيبسويتش تاون الإنكليزي، علي الحمادي حينها، بسبب الإصابة.