قائمة الجزائر في مونديال 2026

- أثار تأخر مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، في إعلان قائمة مونديال 2026 جدلاً بسبب غياب أسماء بارزة مثل بغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصر ويوسف بلايلي، وعودة الحارس أسامة بن بوط بعد اعتزاله. - بيتكوفيتش لم يتجاوز المهلة المحددة من فيفا، وفضل معاينة اللاعبين عن قرب وإجراء الفحوصات الطبية، مع إبقاء الاتصال مع ثلاثة لاعبين كخطوة احترازية. - تضمنت القائمة النهائية عودة بن بوط ونبيل بن طالب، واستدعاء فارس غجيميس ونذير بن بوعلي، مع غياب بونجاح لأسباب انضباطية، وغياب بن ناصر وعطال لأسباب فنية وإصابات.

أثار تأخر مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، في الإعلان عن قائمة مونديال 2026، جدلاً واسعاً في الأوساط الجماهيرية والاعلامية بين معارض ومتفهم، مثلما أثارت خياراته الفنية تساؤلات وعلامات استفهام، خصوصاً بسبب غياب بغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصر، وأثار غياب يوسف بلايلي حسرة في بعض الأوساط التي تأسفت لغيابه بسبب الإصابة التي أبعدته عن اللعب مع فريقه الترجي التونسي منذ خمسة أشهر، ومتاعبه مع فيفا التي سلطت عليه عقوبة الايقاف المؤقت، كما كانت عودة الحارس أسامة بن بوط مثيرة للتساؤلات رغم اعتزاله اللعب دولياً بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة، إضافة الى استدعاء الثنائي الهجومي بن بوعلي وغجيميس بعد مشاركتهما في توقف دولي واحد فيه شهر مارس الماضي.

كل التساؤلات تبقى منطقية ومعقولة ومقبولة حول خيارات أي مدرب، وتحدث مع كل منتخبات العالم وطواقمها الفنية عند الاعلان عن القوائم، أو تأخير إعلانها، ومع ذلك كان بامكان بيتكوفيتش الإفراج عن نشر قائمة أولية موسعة يسكت بها من جعلوا منها مشكلة وقضية رغم تعرفهم عن تركيبتها بشكل غير رسمي، و مع ذلك لا يمكن اعتبار التأخر تقصيراً من المدرب؛ خاصة وأنه غير مطالب بالإعلان عن القائمة قبل نهاية المهلة المحددة من فيفا، وغير مطالب بتبرير خياراته التي يتحمل مسؤوليتها لوحده، وربما يتخذ بعضها بالنظر لمعطيات فنية وبدنية، وأخرى نفسية وذهنية خاصة، قد نجهل تفاصيلها، ما عدا ما تعلق بيوسف بلايلي البعيد عن المنافسة منذ أشهر بسبب الإصابة.

وسيعقد فلاديمير بيتكوفيتش الأحد 31 مايو/أيار ندوته الصحافية التي يعلن فيها عن القائمة النهائية التي ستُشارك في مونديال 2026، رسمياً، بعد أن اكتشفها الجزائريوين من خلال صور التدريبات التي ظهرت فيها الأسماء التي اختارها المدرب الذي فضل معاينة اللاعبين عن قرب وإخضاعهم للفحوصات الطبية لمعرفة الحالة الصحية والبدنية لكل لاعب قبل اتخاذ القرار، علماً أنه أبقى الاتصال مع ثلاثة لاعبين آخرين طلب منهم الاستعداد للالتحاق بالخضر في آخر لحظة تحسباً لأي طارئ، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عادياً وطبيعياً من مدرب يريد اتخاذ كل الاحتياطات قبل الإعلان الرسمي عن القائمة التي ترسل غداً إلى فيفا كموعد نهائي، في حين اعتبره الكثير من الإعلاميين غير مبرّر وينمّ عن تردّد في الاختيار.

وعاد إلى صفوف القائمة التي التحقت بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات حارس اتحاد العاصمة بن بوط الذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا التي احتضنتها المغرب مؤخراً، كما وشهدت عودة لاعب خط وسط نادي ليل نبيل بن طالب الذي غاب عن تربص شهر مارس والمواجهتَين الوديتَين ضد غواتيمالا وأروغواي، وشهدت أيضاً استدعاء ثنائي الهجوم فارس غجيميس لاعب نادي فروزينوني الإيطالي، ونذير بن بوعلي لاعب غيوري إيتو المجري اللذين شاركا في النافذة الدولية في شهر مارس/آذار الماضي، ويبدو أنهما أقنعا المدرب بمستواهما وقدرتهما على خلافة بونجاح، ومنافسة رياض وحاج موسى في الجهة اليمنى من الخط الأمامي.

كما شهدت قائمة مونديال 2026، غياب مهاجم نادي الشمال القطري بغداد بونجاح لأسباب وصفت بالانضباطية، في حين أشارت بعض التسريبات أن السبب فني بحت مثلما هو الحال بالنسبة لآدم زرقان وحمد عبدلي، وبسبب الإصابة بالنسبة ليوسف عطال، في حين شهدت القائمة أيضاً غياب اسم إسماعيل بن ناصر الذي عبر في منشور خاص عند عدم فهمه للأمور قائلاً: "عندما تشعر أنك بخير، وتستعيد مستواك الجيّد، وتحمل حلم المشاركة في كأس العالم مع منتخب بلادك منذ سنوات، فمن الطبيعي أن يكون تقبل الأمر صعباً للغاية". ومع ذلك ختم بن ناصر منشوره أنه يحترم قرار المدرب، ومستعد لتلبية النداء إذا حدث أي طارئ في إشارة إلى أنّ الطاقم الفني طلب منه مواصلة الاستعداد لتعويض أي لاعب.

مهما كان الأمر فإنّ اختيار قوائم المنتخبات المشاركة في المونديال تبقى عملية معقدة وصعبة على المدربين قبل اللاعبين، لكنها كانت سهلة نسبياً على بيتكوفيتش ومنتظرة من طرف الجماهير الجزائرية، أما الاعلان عنها رسمياً وإن تأخر في نظر البعض، فلن يتأخر عن الموعد الذي حدّدته فيفا الأحد 31 مايو/أيار، ولا يُمكن اعتبار ذلك استهتاراً أو قلة احترام، بقدر ما هو مجرد تقدير من المدرب الذي حرص على إعطاء الوقت حتّى يضمن الاختيار السليم، على أمل تحقيق نتائج أفضل مما تحقق في مونديال 2014.