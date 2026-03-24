قائد نيجيريا السابق: يجب أن يرفض نجوم المغرب لقب "الكان"

- وليام تروست إيكونغ، قائد منتخب نيجيريا السابق، يعبر عن حزنه وخيبة أمله بعد قرار لجنة الاستئناف بتجريد السنغال من لقب كأس أمم أفريقيا 2025 ومنحه للمغرب، واصفاً القرار بأنه تراجع ضخم للمسابقة العريقة. - إيكونغ يشير إلى أن بطولة كأس أمم أفريقيا كانت قد نالت احتراماً عالمياً، لكن القرار الأخير أعادها خطوات إلى الوراء، مما يضر بسمعتها في أسوأ وقت ممكن. - إيكونغ ينصح لاعبي المغرب برفض اللقب، مؤكداً أن القرار سيؤثر على سمعة المسابقة القارية، ويتطلب وقتاً لإعادة بنائها.

وجه قائد منتخب نيجيريا السابق، وليام تروست إيكونغ (32 عاماً)، رسالة مباشرة إلى لاعبي منتخب المغرب، الذين أصبحوا أبطالاً لكأس أمم أفريقيا 2025، عقب القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف، بتجريد منتخب السنغال من اللقب القاري، واعتباره خاسراً بثلاثة أهداف نظيفة، بسبب الأحداث، التي شهدتها المواجهة النهائية، التي أقيمت يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتحدث قائد منتخب نيجيريا السابق، وليام تروست إيكونغ، لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية، الثلاثاء، بقوله: "عندما سمعت الأخبار، التي تحدثت عن إلغاء نتيجة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، شعرت أنّ الأمر مجرد مزحة من بعض الأشخاص، لكن عندما تأكدت من الأمر، عقب قيامي بقراءة البيان الرسمي الموجود في الموقع الإلكتروني للاتحاد الأفريقي شعرت بحزن شديد".

وعبّر قائد منتخب نيجيريا السابق، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، عن خيبة أمله الشديدة، مشيراً إلى أن قرار لجنة الاستئناف في "كاف" يمثل تراجعاً ضخماً لمسابقة عريقة، بذلت الكثير من الجهد والوقت، حتى تنال المصداقية العالمية، وما حدث خلال الأيام الماضية، عبارة عن ضرر شديد في أسوأ وقت ممكن.

وتابع: "الجميع يعلم أن بطولة كأس أمم أفريقيا هي الحدث الأبرز في قارتنا، رغم أن الكثير من الأشخاص ينتظرون رؤيتها، حتى يسخروا من اللعبة الشعبية لدنيا، لكن مع التقدم الكبير خلال السنوات الماضية، استطاعت هذه المسابقة نيل الاحترام الذي تستحقه، إلا أن كلّ شيء سيتوقف بعد القرار الصادم من لجنة الاستئناف، التي أعادتنا خطوتين إلى الوراء".

وختم قائد منتخب نيجيريا السابق، وليام تروست إيكونغ، حديثه: "الجميع شاهد كيف تطورت بطولة كأس أمم أفريقيا، لكن الآن سيكون الجزء الأول من أي حديث في البرامج الرياضية، حول فوز المغرب باللقب، ولو كنت محل لاعبي منتخب المغرب لرفضت هذا اللقب، واستلام الكأس، لأننا الآن سنعمل خلال السنوات القادمة، في الدفاع عمّا فعلته لجنة الاستئناف بقرارها، وسيستغرق الأمر وقتاً لإعادة بناء سمعة المسابقة القارية".