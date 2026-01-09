تعهد قائد منتخب نيجيريا لكرة القدم ويلفريد نديدي بدفع مستحقات لاعبي منتخب بلاده قبل مباراة يوم السبت أمام الجزائر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا في المغرب، وبالتالي أنهاء الأزمة التي هزّت معسكر المنتخب الملقب بـ"النسور الممتازة"، بعد تمرّد اللاعبين على الاتحاد المحلي نتيجة التأخر في صرف المنح المالية المرصودة لهم، وفق ما أكده موقع "آر.غم.سي" الفرنسي اليوم الجمعة.

وكان اللاعبون يستعدون لمقاطعة التدريبات ورفض السفر إلى مراكش لخوض اللقاء إذا لم يُحلّ النزاع، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الفيدرالية التدخل أيضاً لمنع تفاقم الوضع أكثر بعد التهديدات الأخيرة. ووعدت وزيرة الدولة للشؤون المالية دوريس أوزوكا-أنيت، يوم أمس الخميس، بتحويل المكافآت إلى حسابات اللاعبين "في أقرب وقت ممكن"، في حين كانت أرجعت سابقاً تأخير الدفع إلى مشكلة في "تحويل الأموال إلى العملات الأجنبية". وأكدت قائلة: "تجرى حالياً معالجة الدفعات النهائية".

في الأثناء، وخوفاً من تأخر السلطات في تسوية الملف، برز نديدي بموقف نال الإعجاب في نيجيريا، عندما تعهد بدفع المنح في حال لم تُحوَّل في الموعد المتفق عليه، وقال بحسب ما نقله الموقع الفرنسي: "أصريت على الفريق بأن يتدربوا ويلعبوا ضد الجزائر. وأنا أفعل ذلك منذ المباراة الثانية. تعهدت للجهاز الفني واللاعبين بأنني سأدفع المكافآت شخصياً إذا لم تفعل السلطات ذلك بحلول يوم السبت. لا أريد أن تعرقل هذه المكافآت غير المدفوعة استعداداتنا".

وبناء على هذه التصريحات، فإن نيجيريا ستخوض المواجهة أمام الجزائر يوم السبت بمعنويات مرتفعة إثر تسوية الملف الذي أثار جدلاً واسعاً بعد الغموض الذي سيطر على التحضيرات لمباراة قوية، حيث انتشرت أخبار تؤكد أن اللاعبين رفضوا السفر من فاس إلى مراكش لخوض مباراة ربع النهائي.