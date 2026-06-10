قائدو المنتخبات في كأس العالم... أولوية للمخضرمين وقادة دون شارة

- شارة القيادة تثير جدلاً واسعاً في المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، خاصة بعد الأزمات السابقة في منتخب بلجيكا بين النجوم كورتوا ولوكاكو ودي بروين بعد اعتزال هازارد، مما أدى إلى تغييرات في القيادة. - المدرب رودي غارسيا اختار يوري تيليمناس كقائد لمنتخب بلجيكا، متجنباً الأزمات السابقة، رغم وجود لاعبين مخضرمين مثل لوكاكو، مما ساعد في استقرار الفريق. - شارة القيادة تحمل قيمة رمزية ومسؤولية مضاعفة، حيث يتولى اللاعبون ذوو الخبرة مثل ميسي ورونالدو ومحرز القيادة، بينما يتصرف بعض النجوم كقادة رغم عدم حملهم الشارة.

تُثير شارة القيادة اهتماماً واسعاً داخل المنتخبات التي ستشارك في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، خاصة بعد الجدل الذي حصل في الفترة الماضية داخل عددٍ من المنتخبات، مثل منتخب بلجيكا، بما أن أزمة اندلعت في المواسم الماضية بسبب شارة القيادة بين النجوم، وخاصة تيبو كورتوا وروميلو لوكاكو وكيفين دي بروين، إثر اعتزال إيدين هازارد اللعب دولياً. وقد تسببت شارة القيادة في أزمة بين كورتوا والمدرب السابق، دومينيكو تيديسكو، قادت إلى ابتعاد حارس ريال مدريد عن المنتخب إلى حين رحل المدرب الإيطالي عن المنتخب.

وخلال هذه النسخة، فإن المدرب الفرنسي رودي غارسيا اختار يوري تيليمناس ليحمل شارة القيادة، على حساب بقية النجوم، وبالتالي ابتعد عن الأزمة السابقة، وأنهى أزمة الشارة رغم أن لوكاكو يملك الكثير من الأرقام القياسية مع "الشياطين الحمر" وكذلك وجود أسماء مخضرمة بتاريخ كبير مع المنتخب في عديد من المسابقات، ولكن هذه الخطوة مكنت المنتخب من تفادي الأزمة السابقة، خاصة أن بعض اللاعبين أصحاب الخبرة تورطوا في أزمات خارج الملعب في أكثر من مرة.

ويحمل شارة القيادة في معظم المنتخبات المشاركة أصحاب الخبرة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ورياض محرز، أو الأسماء التي تملك تجربة كبيرة مثل أشرف حكيمي في منتخب المغرب وإلياس السخيري في منتخب تونس، رغم أن علي العابدي حمل الشارة في غياب الفرجاني ساسي مؤخراً، أو الفرنسي كيليان مبابي، رغم أنه ليس أكبر لاعب في منتخب بلاده. وإضافة إلى أن شارة القيادة لها قيمة رمزية وتُحمل القائد مسؤولية مضاعفة، إلا أنها تمنحه اللحظة التاريخية وهي رفع كأس العالم في حال التتويج، وهي لحظة عاشها لاعب وحيد سابقاً، وهو ميسي الذي توج بالكأس عام 2022 وكان قائد منتخب "التانغو"، بينما كان قائد فرنسا في عام 2019 هوغو لوريس الذي يغيب عن البطولة، وفيليب لام مع منتخب ألمانيا في 2014.

كرة عالمية رودي غارسيا يضع حداً لأزمة شارة القيادة في منتخب بلجيكا

في الأثناء، فإن بعض النجوم يتصرفون مثل قائد المنتخب رغم أنهم لا يحملون الشارة، مثل عثمان ديمبيلي، فقد أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أنه بات يتحمل مسؤولية في حجرات ملابس منتخب فرنسا في الفترة الأخيرة، ويحاول فرض شخصية قوية، وقد ساعدته نجاحاته الأخيرة في المهمة بما أنه فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2025 وتوج بدوري أبطال أوروبا مرّتين توالياً مع باريس سان جيرمان، وهي نجاحات لم يحققها مبابي حتى الآن. وهناك ترتيب في كل منتخب للاعبين لحمل شارة القيادة، ذلك أن ثلاثة لاعبين حملوا شارة القيادة في منتخب بلجيكا ضد تونس منذ أيام قليلة.