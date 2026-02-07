فيوري يُهاجم وايلدر: مُلاكم يعاني من مشاكل نفسية

- شنّ تايسون فيوري هجوماً على ديونتاي وايلدر، واصفاً إياه بأنه يعاني من مشاكل نفسية ويحتاج لعلاج، بعد اتهامات وايلدر له بعدم النزاهة في مواجهاتهم الثلاث. - أكد فيوري أنه نسي المواجهات السابقة ويدعو وايلدر للتركيز على العلاج النفسي، مشيراً إلى أن الخسارة جزء من الرياضة، مستشهداً بتجربته الشخصية مع الخسارة أمام أوسيك. - ختم فيوري حديثه بنصيحة وايلدر للتركيز على الإيجابيات والعودة للمنافسة، مشدداً على أهمية الإيمان بالنفس وتجاوز الصدمات.

شنّ المُلاكم البريطاني تايسون فيوري (37 عاماً) هجوماً حاداً على غريمه الأميركي ديونتاي وايلدر (40 عاماً)، بعدما وصفه بأنه يُعاني من مشاكل نفسية، وعليه العمل على الدخول في رحلة علاج، حتى يشفى بشكل نهائي، ويُنهي حديثه الدائم عن المواجهات، التي تجرع فيها مرارة الهزيمة خلال السنوات الماضية.

وكان ديونتاي وايلدر قد دخل في مشادة كلامية حادة خلال أحد البرامج الرياضية في المملكة المتحدة، بعدما اتهم بشكل علني غريمه تايسون فيوري، بأنه لم يكن نزيهاً في المواجهات الثلاث التي خسرها الأميركي على يد صاحب الـ37 عاماً، الأمر الذي جعل وايلدر يسارع بعدها إلى إنهاء المقابلة، والخروج من الاستديو غاضباً، ليتدخل رجال الأمن لحل المشكلة، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، الجمعة.

من جهته، لم يتردّد فيوري في التعبير عن غضبه الكبير، من أسلوب غريمه الأميركي، بعدما قال في تصريحاته، التي نقلتها الصحيفة البريطانية الجمعة: "ديونتاي وايلدر يُعاني من مشاكل نفسية، وعليه الخضوع لجلسات علاج حقيقية، حتى ينسى الوهم، الذي يعيش فيه، لأنني فزت في المواجهات الثلاث أمام أعين الجميع، وكنت نزيهاً ولم أتبع أساليب ملتوية كما يدعي".

وأوضح: "بالنسبة لي، نسيت كلّ ما حدث في المواجهات الثلاث، التي انتصرت فيها على ديونتاي وايلدر، حتى وصل بي الأمر إلى حذف جميع التغريدات التي كتبتها، بالإضافة إلى التسجيلات المصورة التي تظهرني وأنا أوجه الضربة القاضية نحوه، وفي قاموس حياتي لا وجود نهائياً لكلمة انتقام أو ثأر، حتى إنني لا أكره أي منافس لعبت ضده، وعلى الأميركي التوجه إلى أقرب طبيب نفسي، والخضوع لجلسات علاج، حتى يُشفى من الأوهام التي يعيش فيها".

وأردف: "على محيط ديونتاي وايلدر التحرك بسرعة، والعمل على حثه بشكل جدي حتى يخضع لعلاج نفسي، وعليه الابتعاد عن هذه التفاهات والكلام الكاذب، وإدراك شيء وحيد، وهو أنني انتصرت في المواجهات الثلاث عن جدارة واستحقاق، والأمر بالنسبة لي أصبح من الماضي، وأتمنى من الأميركي العودة إلى الطريق الصحيح، واستعادة روحه الضائعة، لأنه لم يتقبل حتى الآن فكرة الخسارة، مع أنها جزء حقيقي في رياضتنا، وأنا مثال واضح حول هذا الأمر، لقد خسرت في نزالين متتالين على يد الأوكراني أوسيك، وقدمت له التهنئة، ومضيت في حياتي بعدها، لا شيء يدعوني نهائياً إلى التشكيك في قدرة منافس على هزيمتي. هذه هي رياضتنا، هناك منتصر وخاسر".

وختم تايسون فيوري حديثه بالإشارة إلى أن ديونتاي وايلدر مُلاكم جيد، لكن ينقصه الإيمان بنفسه، وقدرته على تجاوز الصدمات التي تعرض لها، لأن البريطاني يعرف تماماً شعور الشخص عندما يخسر ثلاث مواجهات متتالية أمام نفس الخصم، مُضيفاً: "عليه أن يمضي في حياته، ويركز على الأشياء الإيجابية، أبرزها أنه ما زال قادراً على خوض المزيد من المواجهات، والجميع يرغب في خوض نزال ضده، لكنه بدلاً من ذلك يواصل تذكر شيء أصبح من التاريخ، وأنصحه بشكل جدي بالخضوع إلى علاج لمشاكله النفسية، والعودة مرة أخرى بطريقة تجعله يحظى باحترام الجميع".