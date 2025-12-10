فيوري يُلمح إلى التراجع عن اعتزاله: الملك يجب أن يعود لعرشه

- تايسون فيوري يلمح إلى عودته للملاكمة بعد اعتزاله في يناير، مشيراً إلى أن "الملك" يجب أن يعود إلى عرشه، مما يثير حماس الجماهير لمواجهات جديدة. - فيوري، المعروف بإعلانات اعتزاله المتكررة، يواجه تحدياً جديداً مع أنطوني جوشوا في عام 2026، حيث يسعى كلاهما لحسم النزاع حول هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة. - مواجهة القرن بين فيوري وجوشوا في ملعب ويمبلي بلندن قد تكون إحدى أغلى المواجهات في تاريخ الملاكمة، مع توزيع الأرباح بالتساوي بينهما.

أثار المُلاكم البريطاني العملاق، تايسون فيوري (37 عاماً)، الجدل بين الجماهير الرياضية، بعدما لمح إلى نيته التراجع عن قرار اعتزاله، الذي أعلنه في بداية العام، مشيراً إلى أن "الملك" يجب أن يعود إلى عرشه، ما يعني نيته العودة إلى الحلبات في العام القادم، حتى يخوض المواجهات.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الثلاثاء، أن فيوري أعلن نهاية مسيرته في الملاكمة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد هزيمته الثانية على التوالي أمام غريمه الأوكراني أولكسندر أوسيك، في نزال على لقب العالم للوزن الثقيل بلا منازع، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن صاحب 37 عاماً، قال في حديثه: "الملك يجب أن يعود إلى عرشه، فهناك طريق وحيد لا يستطيع أن يسلكه سواي، ولكن بعد المعارك الطويلة والشاقة، الخلود ينتظرني".

وأكدت الشبكة البريطانية، أن فيوري اشتهر في مسيرته الاحترافية، بإعلاناته المتكررة اعتزاله، لكنه في كل مرة يعود بعد عدة أشهر، إلا أن ما ينتظر صاحب 37 عاماً سيكون مختلفاً هذه المرة، وبخاصة أن مواطنه أنطوني جوشوا يريد خوض نزال ضده في عام 2026، من أجل حسم النزاع الدائر بينهما حول هوية الملاكم الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وختمت الشبكة تقريرها بأن جميع المصادر تشير إلى أن تايسون فيوري يريد خوض مواجهة نزال القرن ضد مواطنه أنطوني جوشوا في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في بداية العام القادم، لأنه يعلم جيداً أن الكثير من الشركات الراعية تطمح إلى التوصل إلى اتفاق بين الملاكمين، وبخاصة أن هذا النزال سيمثل إحدى أغلى المواجهات في تاريخ رياضة "الفن النبيل"، والأرباح المالية ستكون موزعة بالتساوي بينهما، بعد سنوات من الانتظار بين الجماهير، عقب إلغاء الحدث الهام بينهما بسبب الاختلاف حول كيفية توزيع الأرباح المالية.

