فيوري يُسّجل عودة قوية إلى حلبة الملاكمة ويتحدى جوشوا

- عاد الملاكم البريطاني تايسون فيوري بقوة إلى حلبات الملاكمة بعد غياب 15 شهراً، محققاً انتصاره الـ35 على الروسي أرسلانبيك محمودوف في لندن، ليعلن نفسه مجدداً في عالم الملاكمة. - بعد اعتزاله في ديسمبر 2024 إثر خسارته أمام أولكسندر أوسيك، قرر فيوري العودة للمنافسة، متأثراً بحادث السير الذي فقد فيه غريمه جوشوا صديقين، وانتحار صديقه ريكي هاتون. - بعد فوزه، تحدى فيوري الملاكم أنتوني جوشوا لنزال مرتقب، بينما أبدى جوشوا استعداده لخوض التحدي، مؤكدًا أنه كان يلاحق فيوري منذ عشر سنوات.

حقق الملاكم البريطاني تايسون فيوري (37 سنة)، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، عودة قوية إلى حلبات الملاكمة بعد 15 شهراً من الغياب، إثر تفوقه على الملاكم الروسي، أرسلانبيك محمودوف، فجر الأحد، ليُعلن نفسه بقوة من جديد في عالم هذه الرياضة.

وتفوق الملاكم البريطاني تايسون فيوري والذي يطلق عليه لقب "الملك الغجري"، بإجماع الحكام بعد 12 جولة سيطر عليها في ملعب فريق توتنهام هوتسبر شمال العاصمة البريطانية لندن، إذ كان الجمهور بغالبيته إلى جانبه، وحقق فيوري انتصاره الـ35 (مقابل خسارتين وتعادل واحد)، ملحقاً بمنافسه الروسي البالغ 36 عاماً خسارته الثالثة، مقابل 21 فوزاً.

واتخذ تايسون فيوري في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2024 قرار الاعتزال بعد تلقيه الخسارة الثانية في مسيرته أمام منافسه الملاكم الأوكراني، أولكسندر أوسيك، وأعلن في يناير/كانون الثاني عزمه على العودة مجدداً إلى المنافسة، بعد وقت قصير من حادث السير الذي فقد فيه غريمه جوشوا صديقين، وبعد أشهر من انتحار صديقه، ريكي هاتون.

وكان من المفترض أن يلتقي الملاكمان في أكثر من مناسبة، لكن خلافات تعاقدية ومشكلات في الجاهزية البدنية وهزائم تعرضا لها في نزالات أخرى حالت دون إتمام المواجهة، وبدا أن معسكريهما كانا على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل أن يُقرر جوشوا أخذ استراحة من مسيرته بعد حادث السير المأساوي الذي تعرض له في شهر يناير/كانون الثاني في نيجيريا.

وفي تفاصيل المواجهة بين فيوري ومحمودوف، بادر الروسي إلى مهاجمة منافسه منذ الثواني الأولى للنزال، من دون أن ينجح في زعزعته أو الحفاظ على تفوقه المبكر، وفي بعض الأحيان، كشف "الأسد" عن نفسه أكثر من اللازم أمام فيوري الذي بدا أكثر دقة وفاعلية، وظهر بخفة حركة لافتة أمام أعين جوشوا وكوكبة من النجوم، من بينهم لاعبا كرة القدم السابقان غاري لينيكر وميكا ريتشاردز.

وبعد انتهاء النزال مباشرة، أمسك الفائز فيوري بميكروفون الحلبة وتوجه بالكلام مباشرة إلى غريمه جوشا، وقال "الآن، أريد أن أقدم لكم النزال الذي تنتظرونه جميعاً. أريدك، إيه جيه، أنتوني جوشوا. لنمنح عشاق الملاكمة ما يريدونه: معركة إنكلترا. أتحداك يا أنتوني جوشوا أن تواجهني، أنا الملك الغجري، في نزالي المقبل". في المقابل أبدى جوشوا استعداده لخوض هذا التحدي، من دون أن يؤكد ذلك نهائياً، ورد قائلاً في منشور عبر حسابته في وسائل التواصل الاجتماعي "لا يمكنك أن تملي عليّ ما يجب أن أفعله، كنت ألاحقك منذ عشرة أعوام. أنا الزعيم، وأنت تعمل لدي".