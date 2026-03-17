فيوري يوافق على مواجهة جوشوا وهذا موعد النزال

- وافق تايسون فيوري على مواجهة أنطوني جوشوا بعد سنوات من المفاوضات المثيرة، حيث سيحدد النزال هوية أفضل ملاكم وزن ثقيل في المملكة المتحدة، وسيُبث على نتفليكس. - تأتي هذه المواجهة بعد حل الخلافات المالية بين الطرفين، وتعتبر الحدث الرئيسي في رياضة "الفن النبيل"، خاصة بعد انتظار دام 10 سنوات. - يستعد فيوري للنزال في أبريل، بينما يواصل جوشوا التعافي من إصابة الكتف بعد حادث سير، مع توقعات بنزال تحضيري قبل المواجهة الكبرى.

وافق المُلاكم البريطاني، تايسون فيوري (37 عاماً)، على مواجهة مواطنه أنطوني جوشوا، بعدما تم التواصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين، عقب مفاوضات دامت لعدة سنوات، شهدت الكثير من التقلبات والإثارة والجدل، جعلت جماهير رياضة "الفن النبيل"، تُطالب بضرورة إجراء هذا اللقاء، قبل نهاية مسيرة المُلاكمين.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الاثنين، أن تايسون فيوري وافق على مواجهة مواطنه أنطوني جوشوا، بعد 10 سنوات من الإثارة بين الطرفين، عقب قيامهما بإثارة الكثير من الجدل، نتيجة تقديمهما الكثير من الوعود، حول إقامة هذا النزال، الذي لم ير النور نهائياً، بسبب مشكلة توزيع الأرباح المالية بينهما، بالإضافة إلى مسألة عنوان المواجهة، التي ستحسم جدل هوية أفضل ملاكم في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة.

وتابعت أن تايسون فيوري يدرك جيداً أن تقدمه في السن لن يُمكنه من خوض هذا النزال، الأمر الذي جعله يوافق على إقامته، حيث من المتوقع أن يقوم أنطوني جوشوا بخوض نزال تحضيري خلال الفترة القادمة، وتحديداً بعد عودته من فترة العلاج الطبيعي، التي يخضع لها في الإمارات، عقب نجاته من حادث سير مميت في نيجيريا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت أن النزال بين فيوري وجوشوا سيكون في نهاية العام الجاري، وسيُبث على منصة نتفليكس، بعدما حصل الطرفان على حقوقهما المالية، الأمر الذي جعلهما يقدمان على هذه الخطوة الضخمة، التي ستكون الحدث الرئيسي بلا منازع في رياضة "الفن النبيل"، نظراً إلى أن هذه المواجهة طال انتظارها لمدة 10 أعوام كاملة، بالإضافة إلى أنها ستحدد هوية أفضل ملاكم وزن ثقيل في المملكة المتحدة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن فيوري يستعد الآن إلى خوض نزاله في شهر إبريل/نيسان القادم، فيما يواصل مواطنه أنطوني جوشوا رحلة الشفاء من إصابة الكتف، التي تعرض لها بعد حادث السير المميت في نيجيريا، لكنه الآن سيعمل على العودة بسرعة كبيرة، بعدما حصل على فرصته الضخمة، عبر نزال سيكون حديثه العالم خلال السنوات القادمة، بسبب قوة المُلاكمين.