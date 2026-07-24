فيوري يهزم ماريوس واش قبل نزال جوشوا المرتقب

- تايسون فيوري يجبر خصمه البولندي ماريوس واش على الانسحاب من النزال في تايلاند، حيث لم يتمكن واش من إكمال النزال في الجولة الثامنة، وسيُعرض النزال في برنامج "في منزل عائلة فيوري" على نتفليكس. - أنتوني جوشوا يستعد لمواجهة كريستيان برينغا في السعودية بعد حادث سير في نيجيريا، حيث فقد اثنين من أصدقائه المقربين، ويعود إلى الحلبة بعد جدل حول مستقبله. - تم التوصل إلى اتفاق لإقامة نزال مرتقب بين فيوري وجوشوا بعد لقاء الإعداد أمام برينغا.

أجبر بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة، تايسون فيوري (37 عاماً)، خصمه البولندي ماريوس واش على الانسحاب من النزال بينهما، اليوم الجمعة، قبل مواجهته المرتقبة هذا العام مع مواطنه البريطاني أنتوني جوشوا.

ولم يُبث النزال الذي أقيم في تايلاند تلفزيونياً، ولكنه سيُعرض في برنامج الواقع "في منزل عائلة فيوري" على نتفليكس، في حدثٍ حضره حوالي 1500 مشجع في ملعب ماكس موي تاي في باتايا. وكان واش قد خسر سبعاً من آخر عشر نزالات له، ولم يتمكن الملاكم البالغ من العمر 46 عاماً من إكمال النزال في بداية الجولة الثامنة.

في المقابل فاز فيوري، الذي سيبلغ 38 عاماً في شهر أغسطس/ آب، قد فاز في 36 نزالاً احترافياً، ولم يتكبد سوى هزيمتين أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في عام 2024، أما جوشوا، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، فمن المقرر أن يلاقي كريستيان برينغا في السعودية يوم غدٍ السبت.

رياضات أخرى جوشوا يحدد خليفته في الملاكمة ويصفه بـ"الموهبة"

ويخوض جوشوا المتوّج بلقب العالم للوزن الثقيل مرتين، النزال أمام برينغا في أول مواجهة احترافية له منذ تعرضه لحادث سير في نيجيريا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حينها عاش لحظات عصيبة بعد وفاة اثنين من أصدقائه المقربين، لطيف أيوديل وسينا غامي.

وأثير جدلٌ كبير في الفترة الماضية حول إمكانية عودة جوشوا إلى حلبات الملاكمة، لكن في نهاية المطاف استطاع المروّج إيدي هيرن التوصل إلى اتفاق مع فيوري لإقامة النزال المرتقب أمام مواطنه البريطاني، على أنّ يتم فقط اجتياز لقاء الإعداد أمام برينغا.