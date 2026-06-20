فيوري يكشف مكان "نزال القرن" ضد جوشوا

- تايسون فيوري يعلن عن "نزال القرن" ضد أنطوني جوشوا في نوفمبر، بعد انتظار دام 10 سنوات، لتحديد أفضل ملاكم في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة. - المواجهة المرتقبة ستقام في ملعب "ويمبلي" بلندن، رغم تفضيل فريق جوشوا لملعب نادي توتنهام، مما يعكس أهمية الحدث إعلامياً ومالياً. - فيوري يستعد بجدية للمواجهة، مع فرصة ليصبح بطل العالم للمرة الثالثة، في حال رفض أوسيك مواجهة كاباييل، مؤكداً دعمه لمستقبل شقيقيه في الملاكمة.

كشف المُلاكم البريطاني العملاق تايسون فيوري (37 عاماً) مكان "نزال القرن"، الذي سيقام ضد مواطنه أنطونيو جوشوا، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من أجل حسم هوية أفضل مُلاكم في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة، بعدما انتظرت جماهير رياضة "الفن النبيل" مدة 10 سنوات، حتى ترى هذه المعركة بين الثنائي.

وقال تايسون فيوري في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الجمعة، إنه يُفضل خوض "نزال القرن" ضد غريمه أنطوني جوشوا في أوائل عام 2027، لكن كل المؤشرات تؤكد أن المواجهة ستكون في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعدما وافق المنظمون على إقامة اللقاء في العاصمة البريطانية لندن، والاختيار وقع على ملعب "ويمبلي"، حتى يكون مسرحاً لهذا الحدث الكبير، الذي تنتظره وسائل الإعلام وجماهير رياضة "الفن النبيل".

وتابع فيوري قائلاً "لدي شقيقان يلعبان المُلاكمة، ولديهما مستقبل كبير في الوزن الثقيل، وأتمنى لهما التوفيق، ولا أريد أن أخوض نزالاً ضد أحدهما نهائياً، لكنني الآن أعمل بشكل جدي، حتى أستعد لمواجهة أنطوني جوشوا في نهاية العام الجاري، رغم أنني أفضل الأمر في أوائل العام القام، وهناك فرصة أمامي أيضاً حتى أكون بطل العالم للمرة الثالثة، في حال رفض أوسيك مواجهة مع كاباييل، الذي سأكون المرشح الأبرز لمواجهته".

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لكن تصريحات تايسون فيوري تكشف رغبته بأن يكون ملعب "ويمبلي" مسرحاً لخوض "نزال القرن"، رغم أن محيط غريمه أنطوني جوشوا يُفضل إقامة المواجهة في ملعب نادي توتنهام، إلا أن كل شيء سيكون بيد منظمي اللقاء، الذي سيكون مسرحاً ضخماً، نظراً إلى أن هذه المواجهة ستكون الأكبر في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة، نظراً إلى حجم الاهتمام بها، بالإضافة إلى العوائد المالية الضخمة، التي سيحصل عليها الغريمان.