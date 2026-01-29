- تايسون فيوري يعود إلى الحلبة لمواجهة الروسي أرسلان بيك محمودوف في أبريل 2026، بعد اعتزاله الأخير، ويعتبر هذا النزال بداية لعام حافل في مسيرته. - فيوري يواجه تحديًا صعبًا أمام محمودوف، الذي يتمتع بقدرات تدريبية قوية، رغم هزيمته مرتين سابقًا، ويستعد فيوري للعودة بقوة بعد غياب أربع سنوات. - بعد خسارته أمام أولكسندر أوسيك ومروره بحادث سير مروع، يركز فيوري على مواجهة محمودوف قبل التفكير في لقاء أنطوني جوشوا، وسط حالة نفسية صعبة.

أكد الملاكم البريطاني تايسون فيوري (37 عاماً) أنّ نزال عودته أمام الروسي أرسلان بيك محمودوف في الوزن الثقيل ليس سوى البداية قبل عام 2026 الحافل، بعدما قرر "ملك الغجر" وضع حدٍ لاعتزاله الأخير، إذ سيواجه خصمه القوي صاحب القامة الفارعة (198 سنتمتراً) في 11 إبريل/ نيسان المقبل.

وقال فيوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الأربعاء: "أخبرتكم أن هناك إعلاناً هاماً سيصدر! فعلتها. أنجزت الأمر. أنا مُتحمّسٌ للغاية، وجاهزٌ اليوم للقتال. إبريل/نيسان في المملكة المتحدة. لقد غبت أربع سنوات، لقد غبت مدة طويلة، لكنني عدت الآن، وقد أحضرتُ معي أيضاً أكبر منصة بثّ على الإطلاق (نتفليكس). من غيري يستطيع جلب ذلك إلى بريطانيا؟ هيا بنا!" هذا هو العام الذي خططنا له، إنّها مجرد البداية".

ويعلم فيوري أن مواجهة محمودوف، البالغ من العمر 36 عاماً، لن تكون سهلة أبداً، فهو على غرار أسطورة "UFC" للفنون القتالية حبيب نورمحمدوف يتدرب مع الدببة، ويتعرّض بانتظام لضربات قوية على عضلات بطنه بمطارق ثقيلة، لكن على الرغم من مظهره، فقد هُزم مرتين، وكلتاهما بالضربة القاضية على يد الألماني أجيت كاباييل والإيطالي غيدو فيانيلو، مع العلم أنّه نافس مؤخراً في بريطانيا حين تفوق في شهر أكتوبر/تشرين الأول على ديف ألين في الجولة رقم 12.

وكان فيوري قرر الاعتزال بعد الخسارة مرتين متتاليتين أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في عام 2024، ما شكّل صدمة له، لكن حبّه لرياضة الفن النبيل رغم تقدّمه في السن أعاده إلى الحلبات، خاصة أنّه قد يصبح منافساً على لقب بطولة العالم لمنطمة الملاكمة العالمية، الذي يحمله حالياً فابيو وارلدي، بعدما حصل عليه الأخير عقب تنازل أوسيك عنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وسيصبُّ فيوري اهتمامه في الوقت الحالي على مواجهة محمودوف قبل التفكير في لقاء أنطوني جوشوا، وهو الحدث الذي ينتظره عشاق اللعبة، خاصة أن الحالة النفسية للملاكم البريطاني سيئة للغاية بعد تعرّضه لحادثٍ سيرٍ مروع في نيجيريا، خرج منه سليماً على الصعيد الشخصي، لكنه فقد خلاله صديقيه المقربين، هما مدربه الشخصي لطيف "لاتز" أيوديل، ومعالج التعافي سينا ​​غامي، ولذلك يعيش في الوقت الراهن حالة صعبة، ما يعني أن مستقبله في عالم الملاكمة يبقى غامضاً.